2019-05-30T10:57:21+03:00
Общество

Сформирована рабочая группа по обсуждению нового места для храма святой Екатерины

В нее вошли депутаты и общественники
Олег Галимов
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Фото: фонд святой ЕкатериныФото: фонд святой Екатерины
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В Екатеринбурге сформировали рабочую группу, которая займется обсуждением новых мест для строительства храма святой Екатерины. Полный состав обнародуют завтра, 31 мая.

От гордумы утверждены представитель КПРФ Олег Гордеев и председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев. Также в состав группы войдут представители епархии, одним из которых будет протоиерей Максим Миняйло.

Также в рабочую группу войдут и активисты движения «Парки и скверы Екатеринбурга».

Это: юрист Ксения Бакланова, преподаватель Анна Балтина, архитектор Полина Иванова, общественник Константин Киселев, директор независимого исследовательского центра социальных технологий «Оптима» Наталья Маликова, доктор исторических наук Алексей Мосин, общественный деятель Дмитрий Москвин, член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова, профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Татьяна Сродных, а также шоумен Александр Цариков

Напомним, что сегодня в 12:00 на сайте мэрии завершился сбор предложений от горожан по месту стройки храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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