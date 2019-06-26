Конфликт из-за храма в Екатеринбурге: уберет ли мэрия сквер из списка - прямая онлайн-трансляция

«СКВЕРная история» еще не завершилась. Но если в мае протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге на территории сквера рядом с Театром драмы шли в довольно агрессивной форме, то сейчас все проходит в куда более мирной обстановке.

Так, сегодня, 26 июня, в городской Думе Екатеринбурга проходит уже третье заседание рабочей группы по вопросу Храма-на-Драме. В рабочую группу эту входят представители власти, Екатеринбургской епархии и сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», выступающие за сохранение сквера.

Заседание рабочей группы по храму в мэрии Екатеринбурга.Заседание рабочей группы по вопросам подготовки организации опроса граждан в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (третье заседание)

– В повестке – утверждение списка площадок для строительства, обсуждение предложений о дате и сроках проведения опроса, методиках его проведения, формах опросного листа, минимальной численности жителей, участвующих в опросе, – рассказали в пресс-службе екатеринбургской городской Думы.

Противостояние в сквере закончилось тем, что городские власти заявили о проведении опроса по судьбе храма.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидается, что сегодня рабочая группа вычеркнет сквер у Театра драмы из списка потенциальных площадок под строительство храма святой Екатерины. Поводом к тому послужило недавнее заявление Екатеринбургской епархии.

– В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы, – заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. – Мы бы не хотели давать дьяволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Сейчас забор вокруг сквера уже убрали.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего же в изначальном списке потенциальных мест под застройку было порядка 60 площадок. Это те места, которые с 20 по 30 мая предлагали сами горожане. Из них рабочая группа отобрала шесть самых популярных территорий:

1) Пустырь на перекрестке улиц Белинского и Фурманова

2) в Сквере у Драмтеатра (Его, вероятно, уберут из списка, - Прим. Ред.)

3) На ул. Горького, 17, где стоит бывший приборостроительный завод.

4) В акватории за Макаровским мостом.

5) На улице Татищева.

6) Вместо снесенной телебашни.

Храм Святой Екатерины появился почти при самом основании города. Изначально он стоял рядом с площадью Труда, на том месте, где сейчас находится фонтан «Каменный цветок». В 1930-х большевики разрушили его. В 2010-м храм хотели восстановить на историческом месте. Но горожане выступили в защиту фонтана. Пару лет назад храм хотели построить на искусственном острове в Городском пруду. Но тогда горожане выступили за сохранение панорамы пруда. Сквер у Театра драмы должен был стать третьим местом, где мог появиться храм.

.Мероприятие началось в 16 часов

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