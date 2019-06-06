2019-06-06T08:58:28+03:00
Общество

Пустырь на Белинского, недострой у Цирка и сквер: ТОП-3 мест под храм, предложенных горожанами

Мэрия Екатеринбурга опубликовала рейтинг всех самых популярных площадок для возведения храма святой Екатерины
Данил СВЕЧКОВ
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Так храм святой Екатерины может выглядеть, если его построят в сквере у Театра драмы. Фото: проектная документацияТак храм святой Екатерины может выглядеть, если его построят в сквере у Театра драмы. Фото: проектная документация
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В мэрии Екатеринбурга наконец опубликовали список площадок под строительство храма святой Екатерины, предложенные горожанами. Всего со своими вариантами в администрацию города обратились 11 079 человек. Из них чиновники отобрали 61 площадку, которую горожане предлагали чаще всего. Их в свою очередь специалисты поделили на "самые популярные", которые предлагались более 100 раз, "средней популярности", то есть те которые предлагались горожанами более 50 раз, но менее 100. На последнем месте по популярности оказались те площадки, которые предложили менее 50 раз. Так в мэрии отобрали ТОП-13 мест под строительство храма.

- Сегодня мы публикуем перечень площадок, предложенных горожанами. Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации, – подчеркнул Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Каждую из этих площадок горожане предлагали под застройку больше 100 раз. Фото: Екатеринбург.рф

Каждую из этих площадок горожане предлагали под застройку больше 100 раз. Фото: Екатеринбург.рф

Что самое любопытное, сквер у Театра драмы, из-за которого целую неделю шли акции протеста, оказался в рейтинге площадок на третьем месте. На второе же попал недострой гостиницы "Дели" рядом с Цирком. А на первом месте по популярности оказался пустырь на перекрестке улиц Белинского-Фурманова.

- По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора, - добавляют в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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