«Храм должен объединять людей, а не разъединять»: Владимир Путин предложил провести опрос на тему строительства храма в Екатеринбурге

Президент РФ впервые высказался на тему строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. По мнению главы государства, на тему строительства на месте сквера у Драмтеатра нужно провести опрос и поступить согласно желанию большинства, но при этом учесть позицию меньшинства.

- Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Меньшинство должно подчиниться большинству, но к позиции меньшинства также необходимо прислушаться, - отметил Владимир Путин на заседании Общероссийского народного фронта в Сочи.

Отвечая на вопрос жителя Екатеринбурга президент признался, что узнал о сложившейся на Урале ситуации лишь накануне.

- Услышал о ситуации только вчера. Сначала удивился и не понял. Это ваша, чисто региональная история, - уточнил президент. - Все имеют право на собственное мнение и мнение жителей этого микрорайона нужно учесть. Храм должен объединять людей, а не разъединять.

Отметим, что за прошедшие три дня полиция задержала 98 участников несогласованных акций. В отношении людей было заведено 102 протокола об административных правонарушениях. Большую часть протестующих обвиняют в мелком хулиганстве.

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