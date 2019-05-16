2019-05-16T17:22:29+03:00
Общество

«Храм должен объединять людей, а не разъединять»: Владимир Путин предложил провести опрос на тему строительства храма в Екатеринбурге

Глава государства впервые высказался по теме, которая волнует тысячи уральцев
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments17
Сегодня в столице Урала пройдет очередная акция протестаСегодня в столице Урала пройдет очередная акция протестаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Президент РФ впервые высказался на тему строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. По мнению главы государства, на тему строительства на месте сквера у Драмтеатра нужно провести опрос и поступить согласно желанию большинства, но при этом учесть позицию меньшинства.

- Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Меньшинство должно подчиниться большинству, но к позиции меньшинства также необходимо прислушаться, - отметил Владимир Путин на заседании Общероссийского народного фронта в Сочи.

Отвечая на вопрос жителя Екатеринбурга президент признался, что узнал о сложившейся на Урале ситуации лишь накануне.

- Услышал о ситуации только вчера. Сначала удивился и не понял. Это ваша, чисто региональная история, - уточнил президент. - Все имеют право на собственное мнение и мнение жителей этого микрорайона нужно учесть. Храм должен объединять людей, а не разъединять.

Отметим, что за прошедшие три дня полиция задержала 98 участников несогласованных акций. В отношении людей было заведено 102 протокола об административных правонарушениях. Большую часть протестующих обвиняют в мелком хулиганстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотохроника противостояния: как в Екатеринбурге конфликтовали сторонники сквера и храма. «Комсомолка» о том, как прошел протест 13 мая (подробнее).

«Место для строительства храма переносили уже дважды»: Екатеринбургская епархия о «скверном» конфликте. Сторонники строительства храма рассказали «КП»-Екатеринбург свою точку зрения (подробнее).

Губернатор Куйвашев усадил участников конфликта вокруг храма у Драмтеатра за стол переговоров: онлайн-трансляция. Как стороны противостояния пытались настроить диалог (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман: Алтушкин тоже за сквер
Полпред Президента о скверах Екатеринбурга: «Решения должны приниматься в диалоге с населением»
Из мэрии Тугулыма уволили бухгалтера, которая устроилась по поддельному диплому
До 1 августа на Пермском тракте ограничат движение
В Екатеринбурге появится Аллея Дружбы Народов
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10 % годовых на остаток по картам «Копилка»
Мэрия отменила общегородской выпускной на «Екатеринбург-арене»
По факту гибели подростка в Первоуральске возбудили уголовное дело
Бешеному гонщику, который сбил в Екатеринбурге трех человек, продлили арест
Проиграли суды и остались должны: «Уральские пельмени» возместят Нетиевскому расходы на адвоката
В Екатеринбурге на третий день протеста в сквере у Драмтеатра задержали 33 человек
В Екатеринбург на «ИННОПРОМ-2019» съедутся участники из 80 стран мира
На место будущей стройплощадки для Храма-на-Драме завозят бетонные блоки
На проспекте Ленина в Екатеринбурге сбили мотоциклиста
В Екатеринбурге задержали наркодилершу с 300 дозами героина
Ректоры вузов Екатеринбурга просят защитить студентов от участия в акциях против Храма-на-Драме
В Екатеринбурге в третий день протеста против строительства храма задержали более 25 человек
Битва за сквер: в Екатеринбурге в ОМОН летят сырые яйца, бутылки и петарды
На акции протеста в Екатеринбурге загорелись тысячи ярких фонариков
Третий день протеста в Екатеринбурге: в сквере у Театра драмы начались задержания
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка поддержала сторонников сохранения сквера возле Драмтеатра