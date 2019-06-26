Сквер у Театра драмы исключили из списка площадок под строительство храма святой Екатерины
В мэрии Екатеринбурга 26 июня собралась рабочая группа, чтобы решить самый горячий вопрос последних двух месяцев - строить или не строить храм святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
В мае горожане выходили на протесты и роняли забор вокруг стройплощадки, чтобы сохранить деревья. В итоге строительство было остановлено, а городские власти сообщили, что отберут самые популярные предложения горожан о том, где построить храм, а потом проведут по ним опрос. 2
6 июня рабочая группа должна была утвердить окончательный список таких мест и решить, должен ли в этом списке оставаться сквер у Театра драмы. В итоге было решено - не останется.
- Вопрос об исключении из перечня площадок под храм, выносимых на опрос жителями Екатеринбурга, территории сквера у Театра драмы. 15 человек проголосовали "За". Решение принято - исключить, - заявили на заседании рабочей группы после голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Конфликт вокруг Храма-у-Драмы в Екатеринбурге: хроники противостояния»