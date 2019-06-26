Сквер у Театра драмы исключили из списка площадок под строительство храма святой Екатерины

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-26T15:35:48+03:00

За исключение проголосовали 15 из 20 участников рабочей группы, которая готовит опрос по Храму-на-Драме

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В мэрии Екатеринбурга 26 июня собралась рабочая группа, чтобы решить самый горячий вопрос последних двух месяцев - строить или не строить храм святой Екатерины в сквере у Театра драмы.

В мае горожане выходили на протесты и роняли забор вокруг стройплощадки, чтобы сохранить деревья. В итоге строительство было остановлено, а городские власти сообщили, что отберут самые популярные предложения горожан о том, где построить храм, а потом проведут по ним опрос. 2

6 июня рабочая группа должна была утвердить окончательный список таких мест и решить, должен ли в этом списке оставаться сквер у Театра драмы. В итоге было решено - не останется.

- Вопрос об исключении из перечня площадок под храм, выносимых на опрос жителями Екатеринбурга, территории сквера у Театра драмы. 15 человек проголосовали "За". Решение принято - исключить, - заявили на заседании рабочей группы после голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU