Екатеринбургская епархия отказалась строить храм в сквере у Драмтеатра

Конфликт из-за строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге похоже подходит к концу. Екатеринбургская епархия сегодня заявила, что отказывается от права строить собор в сквере. В частности, об этом сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

- В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы, - говорит митрополит Кирилл. - Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

В первый же день протестующие уронили забор, огораживающий сквер.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также митрополит отметил, что площадка под строительство храма не будет располагаться в каком-либо общественном пространстве, другом сквере, либо на территории зеленых насаждений.

- Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной земле, - добавил митрополит. - И хотя мы многократно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в очередной раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709213" frameborder="0"></iframe> Противостояние защитников сквера и силовиков.День третий: событий накаляютсяАлексей БУЛАТОВ

Ранее храм хотели восстановить на площади Труда, где он и стоял, пока в 1930-м его не снесли большевики. Однако это вызвало протесты в обществе, так как тогда пришлось бы разрушить полюбившийся горожанам фонтан.

Тогда храм решили построить на искусственном острове на Городском пруду. Это также вызвало протесты со стороны горожан. Сквер у Драмтеатра стал третьим местом, где епархия планировала возвести храм, но протесты, длившиеся целую неделю в мае и сопровождавшиеся ломанием забора, ограждавшего будущую стройплощадку, вновь вынудили остановить строительство.

На защиту сквера в течение недели выходили тысячи горожан.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга начала собирать от горожан предложения, чтобы выяснить где же тогда можно построить храм, чтобы больше никто не протестовал. Свои варианты прислали больше 11 тысяч человек. Из них отобрали 61 самое популярное место. Причем сквер у Драмтеатра оказался в тройке лидеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/708535" frameborder="0"></iframe> Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

- Мы благодарны жителям города святой Екатерины, живо откликнувшимся на инициативу городских властей и направивших свои предложения о месте размещения кафедрального собора, - говорит митрополит Кирилл. - И мы обязательно в скором времени начнем строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте.

Впрочем, заявление епархии не исключает сквер у Театра драмы из списка, опрос по которому сейчас готовится мэрией и городской Думой.

- В случае оставления места у Драмтеатра в листе для голосования этот вариант имел бы все шансы победить, - отметили в епархии.

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