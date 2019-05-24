Конфликт из-за Храма-на-Драме: депутаты и горожане два часа безуспешно пытались найти компромисс

В городской Думе Екатеринбурга сегодня встретились две стороны конфликта, который тянется уже вторую неделю. С одной стороны были люди, которые поддерживали идею строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. С другой стороны были те, кто хотел защитить сквер от застройки. Третьей стороной встречи были депутаты.

Предполагалось, что общими усилиями они смогут определиться, как же решать судьбу сквера – через опрос, или через референдум. И поначалу встреча даже шла именно так, как и была задумана. Мэр Александр Высокинский обозначил маркером на ватмане список вопросов, которые будут обсуждаться.

В начале встречи было объявлено, что говорить все будут без микрофона. Благодаря этому участники легко могли перебивать друг друга.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Нужно определить процедуру, как мы будем определять место. А само место будут определять горожане, – объявил мэр Высокинский. – Нужно найти механизм голосования, который будет понятен всем, чтобы он был прозрачен. Его мы обсуждали в субботу с защитниками сквера, вчера - со сторонниками храма.

Вскоре он уступил место председателю избирательной комиссии Екатеринбурга Илье Захарову, который еще раз объяснил, чем отличается опрос от референдума. Если коротко, то опрос можно провести за миллион рублей и его результаты не обязательны к исполнению. При этом опрос можно проводить и в рамках одного района.

Референдум же это общегородское событие, подобно выборам мэра. И обойдется оно городу в сумму около 130 миллионов рублей. Сами депутаты напирали на то, что если на референдум придет меньше 50% избирателей, то он будет считаться несостоявшимся, а значит к теме застройки сквера нельзя будет вернуться еще два года.

Справа находились в основном люди, выступающие за сквер. Доводы за строительство храма чаще звучали слева.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– 80% жалоб на застройку сквера приходит от жителей Верх-Исетского и Ленинского районов, – сказал Игорь Володин, председатель городской Думы Екатеринбурга. – Как мы наберем 50% горожан на референдуме? Мы их никогда не соберем! У нас на общегородское голосование приходит 30-35% горожан, а тут и этого не соберем.

Но подобное заявление тут же вызвало возмущение у тех горожан, которые выступают за сохранение сквера.

– Вы боитесь, что придет меньше 50% избирателей на референдум, а мы можем гарантировать, что придут, – громко сказала с места девушка, которая в позапрошлый понедельник первая уронила забор вокруг сквера и забралась на дерево.

Защитники сквера требовали, чтобы в городе провели референдум.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На встречу пришло около 300 человек. Что любопытно, в зале, где проходило собрание, они заняли места так, что половина, выступающая за сохранение сквера оказалась справа, а половина, выступающая за строительство храма в сквере – слева.

Когда только встреча началась мэр сказал, что всех провокаторов будут выводить из зала. Несмотря на это очень скоро обстановка на собрании накалилась и люди стали выкрикивать с мест и спорить друг с другом.

Депутат Константин Киселев предложил приблизить опрос к референдуму.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одни требовали проведения референдума, другие кричали, что выступают от имени православного сообщества и считают, что храм нужно построить в сквере. Другие тут же с места кричали, что тоже выступают от православного сообщества и храм нужно построить в другом месте.

– Тот, кто против храма не может быть верующим! – закричал с места молодой человек.

– А мы и не против храма, мы против застройки сквера! – ответила ему девушка.

Очень скоро в помещении стало душно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дискуссия не двигалась с мертвой точки – застряла на уровне обсуждения, что нужно проводить в городе опрос или референдум. В итоге на трибуну вышел депутат городской Думы Константин Киселев, которого во время протестов можно было увидеть в сквере. Он попытался вернуть разговор в продуктивное русло. Также депутат предложил провести опрос, но сделать его по подобию референдума.

– Если будет выбран опрос, то надо подумать о правилах его проведения, – сказал Киселев. – Не ограничиваться тремя-четырьмя точками для опроса, а проводить его по принципу референдума, то есть на всех избирательных участках. Также установить адекватный порог явки, исходя из того, что обычно на выборы приходит 30% избирателей, это 250–300 тысяч человек. И закрепить, что решение опроса будет носить обязательный характер.

Следом выступил главный священник Храма-на-Крови Максим Миняйло, который также провел не один день в сквере, объясняя позицию епархии каждому защитнику сквера, кто ею интересовался.

– Мы не против вас, вы наши браться, мы русские люди, – примирительно сказал Максим Миняйло.

На встречу пришло около 300 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следом за ним на трибуну поднялся отец Вениамин. Он напомнил, что стройплощадку храма уже два раза переносили по просьбе горожан. Сначала его хотели построить на историческом месте у площади Труда, а потом на насыпном острове в городском пруду.

– Мы просили мэрию предложить нам другое место и нам предложили сквер у Театра драмы, – отметил отец Вениамин. – Эту площадку защитили на общественных слушаниях. Все согласования были получены. И началось строительство. Мы не думали, что будет опять противостояние.

К слову, представители компании-застройщика на это собрание не пришли. Поэтому услышать их мнение горожанам не удалось. После выступления священнослужителей пришедшие люди начали с новой силой спорить друг с другом. Из-за чего двигаться по повестке вновь стало невозможно.

– Всем нужен сквер, но если храм на пруду построим, и инвестор подтвердит... Чем это не компромиссный вариант? Ведь сквер тогда сохранится, – задал вопрос депутат Михаил Вечкензин.

– Благодаря протестам уже исключили пруд из числа мест под застройку! – крикнул один из горожан в зале. – О каком компромиссе идет речь?

Татьяна Осинцева на встрече представляла интересы жителей домов рядом со сквером.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следом взяла слово жительница одного из домов на набережной Татьяна Осинцева, которая посетовала на то, что строительные работы в сквере могут повредить перекрытия в старых домах.

– Земля общегородского назначения была передана для строительства помпезного сооружения. Мы там живем. Некоторые с 1930 года, – сказала Татьяна Осинцева. – Интересует экспертиза от метро, ведь долбить будут скальный грунт. Не сомневаюсь, что архитекторы знают - их желание поставить здесь храм обойдется в восемь памятников архитектуры. В зданиях деревянные перекрытия. Взрывные работы сделают свое дело. А живет здесь так называемый «советский истеблишмент» – профессоры, актеры... Мы здесь живем. Нам здесь дышать. Куда нас девать, старух по 80 лет? Я за сквер и я боюсь разрушения памятников архитектуры.

Когда собрание пошло на третий час, а участники не смогли сойтись во мнении, что же надо проводить опрос или референдум, слово вновь взял Илья Захаров, председатель городского избиркома.

– Сейчас мы ничего не решим, – объявил он. – В понедельник создадим рабочую группу. Предлагаю баталию на сегодня закончить. В рабочую группу будем набирать людей с обеих сторон конфликта.

Как позже объяснил председатель городской Думы Игорь Володин, в рабочую группу также войдут депутаты. Точная численность всех участников пока неизвестна. Объявление о том, как в нее войти должно появиться на сайте Думы в понедельник. Таким образом, в очередной раз собравшись, две стороны конфликты, те кто «за сквер» и те кто «за храм» опять не смогли найти компромисс.

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