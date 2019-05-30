2019-05-30T19:01:47+03:00
Общество

Площадки для детей, танцев и скейтбордистов: опубликована новая презентация храма святой Екатерины

Инвесторы показали благоустроенный сквер и набережную Екатеринбурга [видео]
Олег Галимов
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Совсем скоро в Екатеринбурге начнут выбирать места для строительства храма святой Екатерины, которые впоследствии предложат жителям для голосования. Сегодня на сайте мэрии завершился 10-дневный сбор заявок, ожидается, что в итоговом списке будет более 50 площадок, но выберут лишь четыре из них.

Пока споры сторонников храма и сквера поутихли фонд святой Екатерины решил подготовить новую презентацию и показать, каким будет сквер у Драмтеатра, если там построят святыню.

- Строительство храма на Октябрьской площади предполагало перезагрузку всего пространства набережной. На эти цели предполагалось потратить дополнительно около 1,2 млрд. рублей. В связи с ситуацией со строительством храма, дальнейшая работа по проекту реконструкции набережной приостановлена, - рассказали в фонде.

Презентация храма святой Екатерины.Видео: фонд святой Екатерины! другой источник

Помимо строительства храма фонд готов взять на себя и ряд других обязательств. В том числе:

— реконструкцию самой набережной. Последний раз ее делали в 70-х годах .

— благоустройство и дополнительное озеленение территории от сквера до Макаровского моста, включая только около самого храма высадку дополнительно 110 деревьев.

— возведение на обустроенной территории:

- скамеек

- детских площадок

- скейтпарка

- площадки для воркаута

- открытой танцевальной площадки

- проведения электо-проводки для подключения звукового оборудования.

Стоит добавить, что в свете последних событий Александр Высокинский опустился на шесть пунктов в рейтинге мэров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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