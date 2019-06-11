Жители Екатеринбурга подали в Горизбирком заявку на проведение референдума по «СКВЕРному конфликту»

В Екатеринбурге продолжаются споры о том, как решать судьбу сквера у Театра драмы – опросом или референдумом. В сквере этом, напомним, хотят построить храм Святой Екатерины. Но такая идея пришлась по душе не всем екатеринбуржцам, из-за чего в середине мая целую неделю в сквере шли акции протеста. В мэрии настаивают на том, что опрос обойдется городу дешевле, чем референдум и поэтому проводить надо его. Тем временем инициативная группа горожан подала в городскую избирательную комиссию заявку на проведение референдума по вопросу строительства храма.

– Сначала заявку в течение 15 дней будет проверять избирательная комиссия, – уточнил Илья Захаров, председатель Горизбиркома. – После этого, если документы оформлены верно, их передадут на рассмотрение в городскую Думу.

Проведение референдума должно обойтись бюджету уральской столицы примерно в 130 миллионов рублей. Но защитники сквера настаивают именно на нем, так как итоги референдума обязательны к исполнению властями.

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