2019-06-11T16:58:10+03:00
Общество

Жители Екатеринбурга подали в Горизбирком заявку на проведение референдума по «СКВЕРному конфликту»

Решение референдума будет обязательным для исполнения
Данил СВЕЧКОВ
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В начале мая в сквере появился забор и строительная техника, но после протестов их оттуда убрали.В начале мая в сквере появился забор и строительная техника, но после протестов их оттуда убрали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжаются споры о том, как решать судьбу сквера у Театра драмы – опросом или референдумом. В сквере этом, напомним, хотят построить храм Святой Екатерины. Но такая идея пришлась по душе не всем екатеринбуржцам, из-за чего в середине мая целую неделю в сквере шли акции протеста. В мэрии настаивают на том, что опрос обойдется городу дешевле, чем референдум и поэтому проводить надо его. Тем временем инициативная группа горожан подала в городскую избирательную комиссию заявку на проведение референдума по вопросу строительства храма.

– Сначала заявку в течение 15 дней будет проверять избирательная комиссия, – уточнил Илья Захаров, председатель Горизбиркома. – После этого, если документы оформлены верно, их передадут на рассмотрение в городскую Думу.

Проведение референдума должно обойтись бюджету уральской столицы примерно в 130 миллионов рублей. Но защитники сквера настаивают именно на нем, так как итоги референдума обязательны к исполнению властями.

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В мэрии Екатеринбурга наконец опубликовали список площадок под строительство храма святой Екатерины, предложенные горожанами. Всего со своими вариантами в администрацию города обратились 11 079 человек. (Подробности)

Как проводить опрос и где будем голосовать

Следим за заседанием рабочей группы по храму святой Екатерины в режиме онлайн (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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