До «города бесов»: какими нелестными словами знаменитости называли Екатеринбург до «СКВЕРного конфликта»

Противостояние из-за сквера у Театра драмы подарило нашему городу парочку новых названий. Вслед за телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим бесами людей, защищавших сквер от строительства храма, кто-то поставил на въезде в Екатеринбург табличку «Город бесов».

Автору этой таблички грозит 10 тысяч рублей штрафа за самовольную установку знаков на дороге. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Табличку эту уже убрали, а вместо нее кто-то водрузил иную – «город храбрых», которую тоже потом убрали. Названия эти ушли в народ – в столице Урала теперь можно даже купить сувениры с надписями «город бесов» и «город храбрых». А на стенах и скамейках нет-нет, да появятся наклейки с этими словами.

И это далеко не первый раз, когда к Екатеринбургу пытаются прилепить не лестное название. Достаточно лишь вспомнить, что в разные годы о столице Урала говорили знаменитые русские писатели и музыканты, чтобы ужаснуться… ну или, напротив, порадоваться и погордиться. Вот все-таки не даром считаемся третьей столицей – никого из приезжих равнодушным не оставим.

Надписи «город бесов», появляющиеся в Екатеринбурге последнюю неделю, горожане старательно уничтожают.Фото: Данил СВЕЧКОВ

ПАСТЕРНАК: ГОРОД ОТВРАТИТЕЛЬНОГО КЛИМАТА

Писатель Борис Пастернак приехал в Свердловск в 1932 году, чтобы поднимать уровень местной литературы. Сначала он жил в центре города, а затем его переселили в дачный поселок на берегу озера Шарташ. Условия тут были гораздо лучше. Писателя даже кормили черной икрой. Но жить спокойно он все равно не смог, так как видел, в какой нищете обитают деревенские люди. Желая помочь им, Пастернак даже стал красть хлеб из столовой.

«Тут отвратительный континентальный климат с резкими переходами от сильного холода к страшной жаре и дикая гомерическая пыль среднеазиатского города, все время перемащиваемого и исковыренного многочисленными стройками, – писал Пастернак. – В теченье этого месяца я ничего решительно не видел специфически заводского или такого, зачем бы стоило ездить на Урал»

Борис Пастернак приезжал на Урал в 1932 году. фото: pasternak.niv.ru

А вот так он описал свое пребывание на Шарташе:

«Это такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел»

ЧЕХОВ: ГОРОД, ВНУШАЮЩИЙ УЖАС

Один из самых любимых уральцами драматургов Антон Павлович Чехов побывал у нас в 1890 году, когда ехал на Сахалин. Поселился он в «Американской гостинице» (сейчас это художественное училище им. Шадра на малышевском кольце, - Ред.) которую назвал «очень недурной», а перемещался по городу исключительно на дрожках, от которых остался не в восторге.

«Это нечто невообразимое по своей убогости, – писал Чехов в мемуарах. – Грязные, мокрые, без рессор; передние ноги у лошади расставлены, копыта громадные, спина тощая... Здешние дрожки - это аляповатая пародия на наши брички. К бричке приделан оборванный верх, вот и все. Ездят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где грязно и, стало быть, мягко. Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса: Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик»

ВЫСОЦКИЙ: ГОРОД РАДИАЦИИ

Бард Владимир Высоцкий был в Екатеринбурге дважды и оба раза в 1962 году. Сначала он приехал к нам с гастролями Московского театра миниатюр, а затем, спустя несколько месяцев в составе Театра имени Пушкина. О своей жизни на Урале он подробно рассказывал в письмах к супруге Людмиле Абрамовой:

«Уже на подъезде ощутил я влияние стронция-90, потому что запахло гарью, и настроение резко ухудшилось, в самом же городе, как говорят, махровым цветом расцвела радиация, и люди мрут как мухи. За окном - мерзкая мелкая дрянь падает с неба, и все «миниатюрные» артисты бегают по магазинам и ищут противорадиационные шмотки… А вообще - гнусно. И город, и народ, и все. За все это время ни разу не посмеялся, ничего не произошло, даже песни не пою и не пишу… Город такой тусклый, время - на два часа быстрее. Организм дряхлеет»

Владимир Высоцкий и его вторая жена Людмила Абрамова, которой он и писал письма из Свердловска. Фото: Музей Высоцкого

МАЯКОВСКИЙ: ГОРОД – СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Поэт Владимир Маяковский приехал в Свердловск на несколько дней в конце января 1928 года. И город ему наш… понравился. Поэт читал стихи для рабочих заводов, встречался с молодежью, ездил в лес, а еще восхищался тем, что в городе постоянно что-то строят.

«Пробираясь сквозь ухабы и рвы и добродушно чертыхаясь Владимир Владимирович говорил: «Черт знает что делается! Все улицы изрыты. Не город, а строительная площадка», - написал в воспоминаниях И. Кленовский, сопровождавший поэта на улице Вайнера.

Владимир Маяковский остался в восторге от Свердловска.

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