«Призывала погулять»: в Екатеринбурге назначили первый суд за организацию протеста в сквере у Драмтеатра

В Екатеринбурге назначили первое судебное заседание за организацию протестов против строительства собора святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Обвинили в этом основательницу сообщества «Парки и скверы» Анну Балтину.

15 мая полицейские составили на Анну протокол Фото: страницы Анны Балтиной в соцсети "Вконтакте"

– Ей назначили суд за «организацию несогласованного мероприятия», а на самом деле – за пост в соцсети с призывом пойти погулять в сквере у театра Драмы, – написали в официальном сообществе активистов в Facebook.

Ранее на девушку составили протокол за проведение «публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке» (2 статья 20.2 КоАП). Получить оперативный комментарий от Анны и ее адвоката Ирины Ручко не удалось. Сторонники Балтиной планируют прийти на заседание, которое проведут в Ленинском районном суде города уже в этот понедельник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709546" frameborder="0"></iframe> Сквер или храм: что происходит в Екатеринбурге.Почему вокруг возведения храма в Екатеринбурге разгорелся местный «майданчик»?

Напомним, протестные акции в Екатеринбурге начались 13 мая, после того как ночью в сквере у Драмтеатра установили забор для строительства храма. Они длились 8 дней. За этот период сотрудники правопорядка задержали около 100 человек – большинство по статье «мелкое хулиганство». В сквере дежурили бойцы ОМОН, Росгвардия и полиция.

Сторонник храма протоиерей Храма-на-Крови Максим Миняйло ежедневно ходил на акцию и объяснял позицию епархииФото: Алексей БУЛАТОВ

16 мая мэр города Александр Высокинский предложил приостановить строительство храма, а также организовать соцопрос для горожан: где лучше возвести собор? При этом сторонники сквера требовали от властей референдума. 20 мая с места раздора убрали забор, а также стартовал прием предложений по месту строительства от населения.

Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храмаФото: Алексей БУЛАТОВ

За 10 дней в мэрию поступило более 10 тысяч предложений. Администрация города опубликовала список из полусотни локаций, часть из которых отсеяли на совещании из-за расположения на окраине Екатеринбурга. Экспертный совет от мэрии выбрал 25 мест, среди которых выделил: пустырь за Макаровским мостом, сквер у Драмтеатра, площадка за вечным огнем, на территории Ново-Тихвинского монастыря и пересечение улиц Белинского-Фурманова. Также для решения вопроса создали рабочую группу, в которую вошли активисты, депутаты гордумы, представители епархии и другие. Среди них есть Анна Балтина.

При этом главные инвесторы проекта – холдинги УГМК и РМК выпустили официальное заявление, в котором намекнули, что будут принимать решение о финансировании только после выбора места для строительства.

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