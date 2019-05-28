Рабочую группу для решения «СКВЕРного конфликта» в Екатеринбурге соберут в пятницу

Пошла уже третья неделя «СКВЕРНого конфликта» в Екатеринбурге. Его участники уже не выходят на улицы, и заборы уже никто не роняет, но найти общий язык по прежнему не могут. Так, в минувшую пятницу те, кто «За храм» и те, кто «За сквер» не смогли договориться друг с другом на встрече с депутатами в Гордуме Екатеринбурга.

Как итог, парламентарии объявили, что будут искать компромисс по другому – создадут рабочую группу, которая и определит, как решить судьбу сквера у Театра драмы и храма святой Екатерины, который ранее хотели построить на его земле. В частности, они должны ответить на главный вопрос – нужно в городе проводить полномасштабный референдум, чтобы выяснить общественное мнение, или же хватит и простого опроса.

– В Екатеринбургской городской Думе запустили процесс формирования рабочей группы, которая займется организацией проведения опроса, – сообщают в пресс-службе городской Думы Екатеринбурга.

В сквере после того, как забор убрали, снова стало можно гулять.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительной информации, рабочая группа будет включать не больше 12 человек. Точный список определится вечером в пятницу.

– В рабочую группу должны будут войти по одному представителю от каждой постоянной комиссии Екатеринбургской городской Думы, по одному представителю от Администрации города, городской общественной палаты, избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», свердловского отделения общественной общероссийской организации «Союз архитекторов России», ООО «Храм Святой Екатерины», два представителя от Русской православной церкви и не более пяти представителей от сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», – добавляют в городской Думе.

Две недели назад в Екатеринбурге начались протесты из-за начавшейся застройки сквера у Театра драмы. В итоге забор вокруг деревьев решено было убрать. Кроме того, власти объявили, что проведут опрос и узнают мнение горожан по сложившейся ситуации. Сами же защитники сквера с первого дня настаивали на проведении референдума, а не опроса.

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