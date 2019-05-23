Мэр Екатеринбурга о строительстве храма: «Я не готов вычеркивать площадку в сквере из опроса»

Все-таки до сих пор нет согласия по скверу у Театра драмы в Екатеринбурге. Только если неделю назад противостояние шло у забора, которым строители оградили площадку под возведение храма, то сейчас оно идет все больше в коридорах мэрии. Так, в среду ВЦИОМ озвучил результаты опроса жителей столицы Урала по образовавшемуся конфликту. Опросили 3000 людей по телефону и большинство, 74%, ответили, что сквер у Театра драмы это неудачное место для строительства храма. Сразу после этого с заявлением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины, - написал глава региона на своей странице в Инстаграм. - Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга. Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан.

Обсудить «СКВЕРный конфликт» к главе города в четверг пришло немало верующих.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако уже сегодня, в четверг, мэр Александр Высокинский устроил встречу с той стороной конфликта, которая поддерживает строительство храма. Выслушав доводы верующих, глава Екатеринбурга заявил, что сквер, как площадку под храм, еще никто не отменял.

- Я не готов вычеркивать площадку в сквере из опроса, - сказал Александр Высокинский, глава Екатеринбурга. - Я приду к губернатору и расскажу о том, что здесь происходило.

Добавим, что сейчас забор вокруг сквера уже убран. А в мэрию поступило больше 6100 предложений о том, где лучше всего построить храм святой Екатерины.

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