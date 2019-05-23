2019-05-23T10:04:49+03:00
Общество

Мэр Екатеринбурга проводит встречу со сторонниками храма

Всего зарегистрировалось чуть больше 30 человек
Лев ИСТОМИНОлег Галимов
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Забор в сквере убрали, но противостояние продолжаетсяЗабор в сквере убрали, но противостояние продолжаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 23 мая, глава Екатеринбурга Александр Высокинский встречается с горожанами, которые выступают за возведение собора святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

Ранее в мэрии заявили, что готовятся к опросу, в ходе которого выяснят, где именно жители мегаполиса хотят видеть храм. В среду ВЦИОМ опубликовал результаты собственного опроса, по которому больше 70% респондентов высказались за сохранение сквера на набережной Городского пруда. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал заявление: площадку у Драмтеатра нужно исключить из списка мест, где может появиться новый собор.

Встреча Высокинского со сторонниками строительства храма святой Екатерины.В мэрии работает наш корреспондент

Это заявление возмутило православную общественность. Сегодня сторонники стройки в сквере пришли в мэрию, чтобы лично пообщаться с главой города. Здесь находится главный священник Храма-на-Крови Максим Миняйло, который во время недели митингов каждый день приходил в сквер и общался с обеими сторонами конфликта.

- Ничего плохого от встречи с главой Екатеринбурга я не жду. Пришел сюда с верой, надеждой на то, что мы будем услышаны не только мэрией, но и общественностью, - рассказал отец Максим "Комсомолке".

Противостояние в сквере объединило горожан в две группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Противостояние в сквере объединило горожан в две группыФото: Алексей БУЛАТОВ

Также в мэрию пришла православная активистка, руководитель Музея святости Оксана Иванова, которая вчера высказала идею об отставке главы региона в отставку, а потом подняла вопрос об «отступных» в виде нескольких религиозных учреждений в центре Екатеринбурга. Здесь же - бывший сотрудник фонда "Город без наркотиков" Евгений Маленкин, блогер Илья Будкевич.

Здесь же присутствуют и защитники сквера.

- Я за сквер, но спорить и ругаться мы тут не будем, - говорит одна из активисток. - Я против массового строительства церквей, потому что люди не должны идти в церковь и просить что-то у Бога.

«Комсомолка» ведет трансляцию со встречи мэра Александра Высокинского со сторонниками храма.

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Встреча с общественностью, которую мэр Екатеринбурга анонсировал в пятницу, вышла за рамки того, чем должна была стать изначально. Предполагалось, что придет около 30 представителей от стороны защищающей сквер, но пришло в два раза больше. (Подробности)

В Екатеринбурге снесли забор в сквере у Драмтеатра: фоторепортаж «КП»

Чуть больше недели в сквере у Драмтеатра простоял забор, который мгновенно поделил Екатеринбург на два лагеря: тех, кто за храм святой Екатерины и тех, кто против строительства. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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