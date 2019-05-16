«Работали 304 сотрудника полиции и Росгвардии»: на третий день протестов в Екатеринбурге задержали 70 человек

В Екатеринбурге уже четвертый день подряд продолжается протест против строительства собора Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. 15 мая на акцию вышло еще больше людей, чем в предыдущие дни: они пели, танцевали, провели флешмоб с фонариками. А еще – бросали в сотрудников правопорядка пластиковые бутылки, петарды и сырые яйца. Задержаний также стало больше.

ЗАДЕРЖАННЫХ СТАЛО В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ

- За различные административные правонарушения задержали 70 человек, из них 3 - несовершеннолетние. Кроме того, по состоянию на утро 16 мая полицейские составили 102 протокола в отношении 98 граждан, - сообщил руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых. – Из-за этого в соцсетях по-прежнему появляются призывы к продолжению протеста и иным нарушениям. Мы призываем не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных мероприятиях.

Он добавил, что в сквере работали 304 сотрудника полиции и Росгвардии. Ночью в министерстве безопасности области заявили ТАСС о 33-х задержанных. Среди них оказались журналист сообщества «Типичный Екатеринбург» Владимир Постников и куратор образовательных проектов Уральского ГЦСИ Дарья Маликова.

Храм-на-драме в Екатеринбурге: противостояние продолжается 00:00 00:00

Также участники акции пишут в соцсетях про Леонида Яковлева, которого задержали за замечание полицейскому. На видеозаписи свидетельница происшествия обвиняет сотрудника правоохранительных органов в том, что он толкнул другую девушку без причины. В это время другой полицейский уводит Леонида в автозак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="230" height="400" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/709128" frameborder="0"></iframe> Жителя Екатеринбурга Леонида Яковлева задержали на акции в сквере.Видео: Дмитрий Мезенцев! другой источник

- Ему дали семь суток ареста. У Леонида 10 дней назад родился ребенок, - пишет очевидец Дмитрий Мезенцев.

ОБВИНЯЮТ В ХУЛИГАНСТВЕ

На данный момент достоверно известно о том, что 21 человек отправится в СИЗО. Об этом рассказали в Свердловском областном суде. Все они обвиняются по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

К самому большому сроку в изоляторе в виде 10 суток приговорили трех человек — Андрея Зырянова, Алексея Воробьева и Айдара Исламова. Артем Козлов и Петр Торлопов получили 8 суток ареста. Также семь суток в СИЗО назначили Леонид Яковлев, Сергей Пермяков и Лев Нелюба.

Основная масса задержаных проведет под арестом пять суток. Вот имена этих людей: Егор Балтинских, Павел Коробов, Азат Рахматуллин, Евгений Старцев, Артур Андреев, Сергей Патрушев, Алексей Козлов, Даниил Пугин, Антон Трубин и Сергей Тимофеев.

По трое суток административного ареста получили Денис Марков и Сергей Афанасьев. Кроме этого, Никита Яблонский получил двое суток ареста.

Основная волна протеста началась в понедельник, 13 мая. За восемь часов задержали всего двух человек: они дрались и распыляли перцовые баллончики. На следующий день было уже 26 задержанных: участники штурмовали стройплощадку и буквально по частям пытались разобрать забор. Толпу из сквера вытесняли бойцы ОМОН.

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