2019-05-27T08:52:45+03:00
Общество

Примем решение о финансировании, когда выберут место: УГМК и РМК о строительстве храма святой Екатерины

Представители холдингов впервые прокомментировали ситуацию с соцопросом
Маргарита МАХОНИНА
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УГМК и РМК - основные инвесторы проектаУГМК и РМК - основные инвесторы проектаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайтах УГМК и РМК разместили заявление по поводу соцопроса, который проведет администрация Екатеринбурга, чтобы выбрать место для строительства храма святой Екатерины. В нем представители холдинга обращаются к общественности, как главные инвесторы проекта.

– Участие компаний заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. Место, общественные слушания и другие обстоятельства строительства входят в зону ответственности горвластей и епархии, – подчеркивают они. – УГМК и РМК ждут очередного решения жителей города, мэрии и епархии относительно места для возведения храма. После того, как примут окончательное решение, холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства.

После недельных протестов против строительства храма в сквере у Драмтеатра, администрация Екатеринбурга предложила провести социальный опрос, который должен решить судьбу расположения собора. Сегодня мэрия продолжает собирать предложения горожан через электронную приемную на официальном портале.

О нем высказались православные христиане. Они попросили главу города Александра Высокинского перенести голосование на месяц вперед. Сторонники епархии связали протестные акции с недостаточной информированностью горожан о проекте и участием «политически заинтересованных людей».

Тем не менее, соцопрос ВЦИОМ показал, что 58% горожан считают, что храм нужно построить в другой части города. 74% респондентов заявили, что сквер у Драмтеатра – неудачное место для строительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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