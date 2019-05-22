«Горожане перегрелись»: Екатеринбургская епархия раскритиковала результаты опроса ВЦИОМа по скверу

В Екатеринбургской епархии осудили результаты опроса ВЦИОМ по поводу возведения храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Его результаты показали, что 74% горожане считают место на берегу Городского пруда неудачным для строительства религиозного сооружения.

В свою очередь, в митрополии уверены, что сейчас не самое лучшее время для проведения опроса, и для этого есть объективная причина. Сначала стороны конфликта должны представить аргументы, а потом высказывать мнение на основе конструктивного и отражающего действительную ситуацию опроса.

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- В таком настроении решения не принимаются. В обществе еще сохраняется определенная напряженность и недоинформированность относительно проекта строительства храма, благоустройства сквера и городской набережной. Поэтому люди в принципе пока не могут сформировать о нем свое мнение, а в горожанах еще слишком велико эмоциональное напряжение, - заявили в Екатеринбургской епархии – К тому же, это всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю «перегретость» общества.

В митрополии также отмечают, что 3 тысячи респондентов ВЦИОМ это меньше количества людей, принявших участие в общественных обсуждениях проекта. А именно это обсуждение на сегодняшний день легитимно.

- Мы по-прежнему молимся, объясняем и призываем горожан внимательно ознакомиться с проектом, масштабную презентацию которого сейчас готовит Фонд святой Екатерины, - подчеркнули в Епархии.

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Отметим, что после опубликования результатов опроса ВЦИОМ, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что попросит мэра Екатеринбурга Александра Высокинского исключить из перечня мест для возможного возведения храма сквера у Драмтеатра.

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