Одного из подростков, забивших до смерти инвалида в Березовском, признали виновным в угоне автомобиля

СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-07T09:59:49+03:00

Он прыгал на голове Димы и сломал ему кадык. Фото: соц.сети

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Сегодня городской суд Березовского признал 16-летнего Вадима (имена изменены – прим.ред) виновным в угоне автомобиля. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в суде, подростку назначили 1 год ограничения свободы.

Речь идет об одном из участников группы школьников от 14 до 16 лет, который вместе с друзьями обвиняется в избиении 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова.

Вадим переехал в Березовский из другого региона. Фото: соцсети

По данным следствия, 9 августа молодого человека забили до смерти за гаражами. Предположительно, Вадим прыгал на голове Димы и сломал ему кадык. Также сообщалось, что все происходящее снимала на видео 13-летняя девочка. В конце сентября суд рассмотрит ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних о ее помещении в центр временной изоляции.

На данный момент в заключении также находится 16-летний Богдан, а 14-летние Илья и Александр находятся под домашним арестом.

Теперь Вадима ждет еще один судебный процесс за нападение на инвалида. Из-за этого общий срок ограничения свободы может значительно увеличиться.

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