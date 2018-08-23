"Убили ради фана": Почему только трех подростков, из тех, что до смерти забили инвалида в Березовском, отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-23T16:10:30+03:00

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Пятеро школьников: четыре мальчика и одна девочка. Парням по 14 и 16 лет. Девчонке 13. За их судьбой следит теперь не только Березовский – городок в 15 километрах от Екатеринбурга, а вся страна. Эти дети, как ни в чем не бывало, буквально растоптали 20-летнего Диму Рудакова. Изверги загнали парня в гаражи, сорвали православный крестик, заставили раздеться до гола… Дима, как мог, молил отпустить – юноша страдал дефектом речи. Из-за этого отклонения 13-летняя Алина (имена школьников изменены – Ред.) потом будет хвастаться подруге, что они «забили наркомана». Но Дима наркоманом не был, он был инвалидом. В гаражах четверо отморозков накинулись на него, как голодные псы. Алина снимала все на видео.

Дмитрий, судя по характеру полученных травм, не сопротивлялся. Фото: соцсети

- Они плевали в Диму, мочились на него, тушили об него сигареты. Говорят, 16-летний Богдан всем рулил. Он же со всей дури ударил Диму по голове табуреткой, - рассказывают общие знакомые шайки. – Потом прыгали у него по голове. Череп вдавили так, что в гаражах на земле до сих пор вмятина…

Дима умер на месте. Отморозки разбежались. И той же ночью рассказали о своих похождениях в соцсетях. Друзьям, в надежде, что те будут хранить молчание. Но схема дала сбой. Вместо этого подростков сдали полиции. Богдана задержали сразу, вычислили благодаря судимости. Спустя неделю по одному выцепили всех остальных.

Место, где убили Дмитрия, давно облюбовали компании подростковФото: Елена БЛАГИНИНА

Богдана, Вадима и Илью Березовский городской суд отправил до 20 октября в СИЗО. Семена отпустили под домашний арест. Мол, семья у него положительная, за пацаном проследят. В любом случае всем четверым грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». До десяти, потому что несовершеннолетние.

От наказания пока удается уйти только 13-летней Алине (уголовная ответственность в России наступает с 14 лет). По словам знакомых, она сидит под семью замками. Родители скрывают, где она и боятся расправы. Тем временем служба по делам несовершеннолетних собирает документы, чтобы отправить девчонку в спецшколу, где учатся малолетние преступники.

Парень вышел навстречу убийцам из многоэтажки, в которой жил с мамой и братомФото: Елена БЛАГИНИНА

- Я дружил с Димой с детства - золотой парень. Всегда поможет, очень мягкий. Он не мог сам спровоцирвать драку, даже если кто-то говорил «Ты виноват», он говорил «Да, что мне сделать, чтобы искупить вину?» - рассказывает друг Димы Илья Тюпанский. – Думаю, эти уроды просто напились и ради фана его убили. Они отмороженные: все пили, курили, употребляли наркотики. Лучше бы им сейчас остаться под арестом: в городе их разорвут на первом же перекрестке. Будет самосуд. Им угрожают, обещают громить дома. Так что лучше бы им оказаться на зоне. Впрочем, там их тоже уже ждут. У Димы есть друзья, которые недавно сидели. Они уже сообщили куда надо.

13-летней школьнице не стали предъявлять обвинение. Фото: соцсети

ВАДИМ ПИЛ, НЕ ПРОСЫХАЛ

Вадиму 16. На вид интеллигентный, упитанный пацан. На деле запойный подросток, которого никто не воспринимает всерьез. Одноклассники и те, кто знает Вадима, отзываются о нем нелестно. Мол, местный дурачок – ему, что скажешь, то он и делает.

- Класса до 7-го его сильно гнобили в школе. Вадим был толстым, поэтому ему периодически доставалось. А потом ничего, влился в компанию. Над ним все прикалывались, скажут, иди к Ленке приставай, он идет. Он вообще любит до девчонок домогаться. Особенно, когда напьется, а пил он, не просыхая… - рассказывает знакомый Вадима Кирилл. – В отца пошел. Семья у него неблагополучная: отец пил и умер вот буквально на днях. На мать кидался с кулаками.

Над Вадимом смеялись из-за полноты Фото: vk.com

На суде представители Фемиды озвучили то же самое. Разве что добавили, что Вадим

ранее уже состоял на учете в ПДН за мелкое хищение.

- Наблюдался, но на путь исправления не встал. Может на свободе оказывать давление на свидетелей, а также сбежать, - пояснила судья. - Вадим говорит что проживает с мамой и тетей которые могут за ним следить. Но мать расценивает хищения и мелкие преступления, как способ самоутвердиться. Суд считает, что мать не является для подростка авторитетом.

После «бойни» Вадим хотел удрать в Башкирию. Билеты на поезд, по словам друзей, ему купила мать. Только уехать школьник не успел – на вокзале его уже ждали полицейские.

БОГДАН БЫЛ В «РОЗЫСКЕ»

16-летний Богдан полтора года назад вместе с родителями переехал в Березовский из Ярославля. На вопрос: почему, местные пацаны с насмешкой отвечают:

- Так у него там сын родился. Два года ему уже. Богдану еще 14 было, когда он отцом стал. Родители боялись, что его еще в Ярославле закроют за связь с малолеткой. Поэтому и переехали.

Впрочем, переезд не помог Богдану встать на путь исправления. Он так же злостно прогуливал школу, уходил из дома.

Богдан приехал на Урал из другого региона. Фото: соцсети

- Он неделю мог домой не приходить. Когда в Ярославле жил, его пару раз даже в розыск объявляли. А он просто гулял, пил, курил, и не только сигареты. Когда появлялся, мать силком тащила его в школу. Но он после первого урока убегал, - продолжает его знакомый Алексей. – Месяца два назад Богдан паренька 20-летнего избил за то, что тот с 13-летней встречается. Дал по зубам, якобы, за «педофилию».

Из всех четверых Богдан единственный, у кого уже была судимость. Его задержали первым.

Фото: соцсети

ИЛЬЯ ПРОГУЛИВАЛ ШКОЛУ

14-летний Илья, не отрываясь, смотрит на судью. В сторону матери даже не поворачивается. Судья монотонно читает приговор:

- С шестого класса он перестал уделять учебе должное внимание, перестал выполнять домашние задания. Курил на территории школы. Употреблял алкоголь. После того, как совершил кражу, в отделе по делам несовершеннолетних матери сказали усилить контроль за сыном. Но ребенок вышел из-под ее контроля. Отец жил отдельно, в воспитании сына не участвовал…

Одноклассники поддакивают. Пил, курил, сбегал с уроков. С легкостью мог стащить из магазина какую-нибудь шоколадку или банку пива. В драках серьезных замечен не был. Но так как общался ос старшеклассниками, одногодки его побаивались.

СЕМЕНА ОТПУСТИЛИ ДОМОЙ

Семен пока единственный, кого начала грызть совесть. И следователям и в суде подросток твердил, что очень раскаивается. В защиту девятиклассника выступили учителя. Семен хоть и учился на тройки, но школу не прогуливал, задания выполнял. Бывало, хулиганил на уроках, но за рамки дозволенного не выходил.

- Без уважительных причин занятий не пропускал, по характеру спокоен, но бывает и вспыльчив. При этом всегда отзывается на просьбы учителей о помощи, не бросает одноклассников в беде и если обидел человека, то признает свою ошибку и раскаивается, - зачитала судья. – На учете в ПДН не состоял. С родителями общается хорошо. Живет в частном доме. Семья характеризуется положительно.

14-летнего Семена суд на два месяца отправил под домашний арест. В течение этого времени школьнику разрешено общаться только с учителями. А выходить только в баню, которая находится на территории дома.

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