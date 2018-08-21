Школьникам, жестоко убившим инвалида в Березовском, грозит до 10 лет заключения

СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-21T13:29:50+03:00

Дмитрия убили, когда он шел из магазина. Фото: соцсети

Вместо пятнадцати, которые обычно дают по статье "Убийство"

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Жители уральского городка Березовский продолжают обсуждать подробности жестокой расправы компании школьников над 20-летним Дмитрием Рудаковым. Вчера днем десятки человек даже вышли на стихийный сход, требуя отправить малолетних обвиняемых под арест. После этого полиция отправила под стражу троих парней, один из-за судимости был посажен за решетку несколько дней назад.

Родные и близкие убитого до сих пор пребывают в шоке от случившегося. Никто не мог ожидать, что поход в магазин за продуктами обернется для парня трагической гибелью. Вчера «Комсомолка» опубликовала запись, на которой видно, как Дмитрий спокойно выходит из своей дома – новенькой многоэтажки, и идет навстречу своим убийцам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/665094" frameborder="0"></iframe> Последние минуты жизни инвалида, которого пятеро отморозков убили в Березовском.! другой источник

- Заставили раздеться, снять нательный крестик, а потом жестоко били ногами и стулом, снимая все на камеру. Тело превратилось в кусок мяса, - рассказывает знакомый Дмитрия Илья.

- Он всегда был вежливым и учтивым, здоровался. Никогда не слышали от него ругани. А вот его убийцы, сразу видно, что отморозки. Их счастье, что попали под стражу, иначе народ бы их растерзал, - в голос рассказывают консъержка и электрик дома, где жил Дмитрий.

Сегодня стало известно, что двум 14-летним и двум 16-летним школьникам грозит реальный срок до 10 лет лишения свободы, вместо положенных в таких случаях 15-ти. Все дело в возрасте подонков, им еще нет 18-ти.

В этом доме несколько лет прожил Дима, из него он вышел перед убийствомФото: Елена БЛАГИНИНА

- Сегодня следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении всех троих обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимально возможное наказание за совершение этого особо тяжкого преступления - вплоть до 15 лет лишения свободы. Несовершеннолетним по действующему законодательству размер наказания не может превышать 10 лет лишения свободы, независимо от того, какое особо тяжкое преступление ими совершено, - рассказали «Комсомолке» в свердловском СКР.

13-летняя Полина, которая снимала на свой телефон убийство, пока сидит дома, новый учебный год ей, видимо, придется начать в спецшколе.

13-летняя девочка снимала преступление на камеру телефона. Фото: соцсети

Преступление буквально «прогремело» на всю страну, поэтому руководство Следственного комитета РФ взяло ход расследования под свой контроль.

Мама Дмитрия Елена наняла адвоката, чтобы наказать убийц по всей строгости закона. Но денег для полной оплаты работы специалиста у женщины не хватило. Поэтому сейчас деньги собирают в интернете.

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