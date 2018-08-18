Прыгали по голове и снимали на телефон: в Березовском школьники ради забавы убили юношу

СЕГОДНЯ 21:59 2018-08-18T22:09:15+03:00

Тело подростка нашли в гаражах только на следующий день

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Обычный уральский парень

Дмитрий был простым, тихим парнем, умел дружить – друзей у него было немного, зато все настоящие. Неплохо учился в одной из школ небольшого уральского городка Березовского. В свои 20 лет уже получил профессию сварщика. Вот только поработать не успел – помогал по дому матери, с который жил вдвоем. А потом его убили – безжалостно затоптали недалеко от супермаркета в гаражах. Несколько школьников, которые знали Дмитрия, попили с ним пива, а потом отняли жизнь, подумав, что он наркоман.

- У Димы была одна особенность, он инвалид, нарушена речь, из-за этого друзей у него было мало. Он был рад общению, поэтому тогда, видимо, и согласился выпить пива с этой компанией, ведь они знали друг друга. В остальном Дима был обычным парнем – честным, добрым, отзывчивым, - рассказывает его знакомая Мария Алехина (имя изменено - прим.ред).

Дмитрий успел выучиться на сварщика. Фото: соцсети

Друзья как заученное говорят, что Дима не мог сам напасть, не в его принципах это было – провоцировать конфликты, тем более в присутствии девочки.

Трагедия произошла 9 августа и только когда через неделю оказалось, что предполагаемые убийцы все еще на свободе – жители города забили тревогу в соцсетях.

Просил помощи во сне

- Он же снился мне накануне смерти, просил помощи. Но я не придала этому должного внимания, не сразу поняв, о чем он просил. Только потом дошло – просил спасти его, - сквозь слезы рассказывает Мария.

Для родных и друзей смерть 20-летнего Дмитрия стала настоящим шоком, от которого они не могут отойти даже спустя неделю.

Трагедия произошла в гаражном массиве недалеко от магазина «Райт». 20-летний Дмитрий шел мимо гаражей, когда встретил компанию из 5 человек.

Прошел бы мимо, если бы не одно «но» - с двумя из компании он был немного знаком. Поэтому они его окликнули: четыре парня 14-ти и 16-ти лет и 13-девочка - Богдан Врехов, Константин Кужрин, Александр Полев, Алексей Митин и Полина Березовская. Школьники вознамерились «попить пивка». Ниже станет ясно, что один из них в свои 16 лет опытный «алкоголик».

Свою просьбу купить пива Дмитрию озвучили в дружеской манере, пригласив его «к столу в гаражи». Дмитрий, то ли из-за скромности, то ил из-за желания найти новых друзей, согласился.

Район, где было совершено убийство. Фото: Яндекс.Карты

Тут нужно сказать, что до этого Дмитрий выпил таблетку. Ему их прописали для исправления речи. Однако в этот раз от них, видимо, стало хуже. Компания подумала, что Дима «обычный наркоман», а значит, беззащитен.

- Диму стали бить, заставили раздеться, а после – повалили и запинали ногами, били по голове и кадыку. В итоге он погиб на месте, а изверги разбежались, - рассказала «Комсомолке» знакомая убитого.

Тело парня нашли только на следующий день.

Мы убили, но я садиться не хочу

Когда школьники безжалостно убивали человека, 13-летняя девочка Полина вовсе не пыталась их отговорить, а напротив – подначивала, снимая все происходящее на камеру телефона.

- Мы человека убили. Вчера. - Как? - Наркомана запинали. - Ну, расскажи. - Не могу, я сесть не хочу.

Вот так пообщалась Полина с подругой в соцсети на следующий день после трагедии. Похоже, школьница до сих пор не осознает, что она натворила.

- В полиции на допросе она сказала, что ей «пофиг», что она никого не била сама. Теперь ей светит в силу возраста спецшкола. Но ведь она не свидетель, она соучастница, - сокрушается знакомая Дмитрия.

Дмитрий жил с мамой и помогал по хозяйству

Сейчас Полина сидит дома. Пока неизвестно, как сложится ее судьба дальше, однако можно предположить, что прежней ее жизнь уже не будет.

История одного убийцы

После убийства вся компания, кроме 13-летней Полины, решила залечь на дно. Из соцсетей школьники удалили свои странички, а телефоны перестали отвечать. Все, за исключением 16-летнего Богдана, который просто запил. Пить в таком возрасте? Оказывается, для Богдана преступление стало той веревочкой, которая вилась, да оборвалась.

- Класса до 7-го его сильно гнобили в школе. Богдан был толстым, поэтому ему периодически доставалось. А потом ничего, влился в компанию. Но есть у него такая черта характера – что скажут, то и делает, чтобы своим считали. Семья у него неблагополучная: отец пил и умер вот буквально на днях, мать на него пыталась положительно повлиять, но тщетно, - рассказывает знакомый Боглана Кирилл (имя изменено – прим.ред). – Мог выступить против того, кто слабее, на сильных – никогда.

В июле парень в ходе очередного домашнего скандала даже поднял руку на мать. После этого друзья решили проучить Богдана и «дали ему леща». Да так дали, что парень попал в больницу, а после написал на своих обидчиков заявление в полицию. Суд по этому уголовному делу начнется 6 сентября, рассказал «Комсомолке» человек, знакомый с ситуацией.

- Он, как вышел из больницы, сразу начал пить снова. Потом эта трагедия, он после этого продолжил «сабантуй», но его быстро взяли под стражу, - рассказал нам собеседник.

Поймать удалось трех из пяти подозреваемых. Один из них пытался уехать их города, заняв у матери денег и купив билет на поезд, но не успел.

- Его поймали, не успел он убежать, - говорит знакомая Дмитрия. – Поймали, но ведь человека то уже не вернуть.

Вот только что будет дальше с этой компанией, непонятно. Горожане откровенно опасаются, что в силу возраста всю компанию оставят на свободе.

- Думаю, что с Богданом понятно – вредные привычки и чужое влияние, а вот остальные пацаны – очень «четкие», что-то ближе к сообществу АУЕ (Арестантское уркаганское единство – прим.ред), - рассказывает знакомый Богдана. – Они ведь по одному тихие, а когда вместе, да еще с пивом – идут убивать.

Сейчас убийство Дмитрия - на контроле в СКР Свердловской области. Фото: соцсети

Официально

По информации СКР по Свердловской области, следственным отделом по Березовскому расследуется уголовное дело в отношении нескольких подростков в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего.

- По «горячим следам» установлены четверо подростков от 14 до 16 лет, в том числе один – ранее судимый. В настоящее время с участием указанных лиц проводится комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы, выясняется преступная роль каждого из предполагаемых соучастников и мотив совершённого преступления. Необходимо отметить, что с учётом данных о личности ранее судимого подростка и обстоятельств совершения преступления, в отношении указанного лица судом по ходатайству органов Следственного комитета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «Комсомолке» в региональном отделении СКР.

Сейчас дело находится на контроле руководства областного Следственного комитета.

- Сотрудники уголовного розыска ОМВД РФ по городу Березовский предприняли комплекс необходимых мер по установлению личностей подозреваемых и их фактическому задержанию, при этом один из задержанных оказался ранее судимым местным жителем, - рассказал начальник пресс-службы областного Главка Валерий Горелых.