«Наказать по-максимуму»: Жители Березовского выйдут на митинг после жестокой расправы над мальчиком-инвалидом

СЕГОДНЯ 11:34 2018-08-20T11:52:08+03:00

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Убийство 20-летнего парня Дмитрия Рудакова малолетними отморозками не на шутку всколыхнуло маленький уральский городок Березовский. Горожане, шокированные жестокой расправой, требуют максимального наказания для убийц, буквально растоптавших инвалида.

- Они его заманили в гаражи, попросили купить пива. А позже забили. После преступления один из извергов Богдан позвонил мне и нервным голосом сказал, что у него серьезные проблемы. Он в красках рассказал, как пятеро друзей, в числе которых была 13-летняя девочка, издевались над Димой, - рассказывает приятель Богдана. – Малолетки срывали с него одежду, били, толкали, Богдан со всей дури ударил Диму деревянной табуреткой, которая валялась в гаражах. Все то Полина снимала на камеру мобильника.

У Дмитрия было немного друзей. Фото: соцсети

Подростков, напавших на Диму, уже вычислили: Вадику и Богдану 16 лет, Семену и Ивану по 14. Полине и вовсе 13 (имена изменены – Ред.) Но жители Березовского опасаются, что жестокие дети окажутся безнаказанными. В силу возраста их оставят на свободе.

- По факту убийства возбудили уголовное дело, - добавляют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - Личности подростков уже установлены, один из них заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

- Для таких нужно вернуть смертную казнь! Это же нелюди, которые ходят по одним улицам с нашими детьми, - возмущаются жители.

Сейчас обеспокоенные горожане готовят митинг, на который собирается не меньше 500 человек (всего в уральском городке проживает 57 тысяч человек). Люди выйдут на улицы в пятницу, 24 августа. Сегодня в 18 часов начнется сбор подписей для того, чтобы чиновники разрешили им провести митинг легально.

Парень успел получить профессию. Фото: соцсети

- Сначала митинг начали в выходные обсуждать в соцсетях в сообществах, где сидят молодые мамы, потом подтянулись остальные горожане. Люди шокированы жестоким преступлением. Они требуют максимально жестоко наказать всех подозреваемых, - рассказал житель Березовского Илья Веселов.

Также городские активисты написали письмо президенту Владимиру Путину, чтобы привлечь его внимание к ситуации. После этого им пообещали встречу с юристом. В интернете опубликована петиция с требованием наказать подростков, ее уже подписали более трех тысяч человек.

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