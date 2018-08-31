Суд отпустил домой школьника, который вместе с друзьями расправился с инвалидом в Березовском
Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию 14-летнего школьника Илью (имя изменено – прим.ред), который в месте с друзьями обвиняется в убийстве инвалида Дмитрия Рудакова в Березовском.
По словам одноклассников парня, он пил, курил, часто сбегал с уроков и мог легко что-то своровать из магазина. Из-за такой репутации многие сверстники боялись его.
Сегодня суд принял решение выпустить малолетнего арестанта из СИЗО и отправить его под домашний арест до 19 октября. В зале заседания присутствовала мать Ильи и его адвокат.
Убийство 20-летнего Дмитрия произошло в Березовском 9 августа, труп был найден среди гаражей на следующий день. По данным следствия, компания подростков от 14 до 16 лет забила инвалида до смерти. При этом 13-летняя девочка снимала все происходящее на телефон.
Двоих друзей Ильи уже находятся в СИЗО, а его друга Семена также отпустили под домашний арест.
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