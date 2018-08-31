2018-08-31T13:51:11+03:00
Происшествия

Суд отпустил домой школьника, который вместе с друзьями расправился с инвалидом в Березовском

14-летнего подростка отправили под домашний арест
Олег Галимов
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Еще двое его друзей остаются в СИЗО. Фото: Елена Благинина/соцсетиЕще двое его друзей остаются в СИЗО. Фото: Елена Благинина/соцсети
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Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию 14-летнего школьника Илью (имя изменено – прим.ред), который в месте с друзьями обвиняется в убийстве инвалида Дмитрия Рудакова в Березовском.

По словам одноклассников парня, он пил, курил, часто сбегал с уроков и мог легко что-то своровать из магазина. Из-за такой репутации многие сверстники боялись его.

Сегодня суд принял решение выпустить малолетнего арестанта из СИЗО и отправить его под домашний арест до 19 октября. В зале заседания присутствовала мать Ильи и его адвокат.

Убийство 20-летнего Дмитрия произошло в Березовском 9 августа, труп был найден среди гаражей на следующий день. По данным следствия, компания подростков от 14 до 16 лет забила инвалида до смерти. При этом 13-летняя девочка снимала все происходящее на телефон.

Двоих друзей Ильи уже находятся в СИЗО, а его друга Семена также отпустили под домашний арест.

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