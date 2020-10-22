Мать Полины проверяют на вменяемость в психоневрологическом диспансере. Фото: ОДКБ № 1

Девочка Полина из Карпинска, которую родная мать держала в шкафу, значительно прибавила в весе. Только за последние 10 дней ее вес приблизился к четырем килограммам.

- Она у нас девочка любопытная. Ест, пьет, играет с игрушками. За последнее время набрала 800 граммов, - рассказала «КП» пресс-секретарь ОДКБ № 1 Елена Жукова.

Полину случайно обнаружили подруги нерадивой мамаши во время пьяного застолья. Истощенную малышку в срочном порядке доставили на вертолете в Екатеринбург. Следственный комитет возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Вот только пока не ясно, будет ли грозить Юлии Зыковой ответственность по-прежнему под вопросом. Сейчас женщина находится в психоневрологическом диспансере, специалисты которого установят, вменяема она или нет.

Остальные дети Юлии сейчас находятся у ее родителей. Во время эфира на Первом канале они обвинили бывшего сожителя дочери в побоях, несмотря на то, что у многодетной матери последняя стадия рака.

Через пару недель девочку вернут обратно в больницу Карпинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

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