Почему МАК до сих пор не рассекретил расшифровку с «черных ящиков» самолета «Уральских авиалиний», который приземлился в кукурузу

Самолет "Уральских авиалиний" приземлился в кукурузное поле под Жуковским 15 августа 2019 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Год назад, 15 августа 2019 года, произошло «Чудо на кукурузном поле». Тогда самолет Airbus A-321, совершавший рейс Москва-Симферополь, вынужденно приземлился посреди кукурузного поля под Москвой. В этот момент на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все выжили. За профессиональное мастерство командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину были присвоены звания Героев России. Остальные члены экипажа получили ордена мужества.

С момента «Чуда на кукурузном поле» прошел ровно год. Кажется, что об этой истории давно все известно, однако у авиационного сообщества остались вопросы. Летчики недоумевают: почему Межгосударственный авиационный комитет (МАК) до сих пор не опубликовал официальные результаты расследования?

Во время посадки самолета "Уральских авиалиний" лишь некоторые пассажиры получили незначительные травмы. Все остались живы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ЭКИПАЖ ВСЕ СДЕЛАЛ ПО НАУКЕ»

Летчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, бесспорно, герои и профессионалы своего дела. В критической ситуации они не растерялись, нашли подходящую площадку и хладнокровно выполнили сложный маневр.

- Экипаж все сделал по науке, - считает заслуженный пилот России, член комиссии по развитию авиации общего назначения при президенте России Юрий Сытник. - Выключил двигатели, генераторы, перекрыл топливо. Выдержал самолет на планировании, очень плавно подвел к земле, коснулся, как положено, хвостом, сбил скорость - это очень тонкий момент: не носом клюнуть, не на двигатель посадить, а именно хвостовой частью коснуться.

Посадка, которую выполнили Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, в среде летчиков считается ювелирной.

- Ребята спасли более двух сотен жизней. Если бы они запаниковали и, забыв инструкцию, выпустили шасси, то мог бы повториться сценарий посадки в «Шереметьево», где стойки шасси пробили емкости с горючим, ведь приземлялись с полными баками, - добавляет исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников.

Героический экипаж вместе с генеральным директором "Уральских авиалиний" Сергеем Скуратовым Фото: Олег ЗОЛОТО

ОТЧЕТ МАК ЗАТЯНУЛСЯ

Между тем Межгосударственный авиационный комитет до сих пор занимается расследованием ЧП. Согласно версии МАК, у самолета отказали оба двигателя. Спустя месяц после происшествия ведомство выступило с промежуточным докладом.

- Причиной отказа обоих двигателей самолета стало попадание в них птиц. Полный текст промежуточного отчета будет опубликован в ближайшее время, - обещали в пресс-службе МАК.

В документе должны были быть указаны все данные о состоянии А-321, подробный анализ полета, описание действий наземных служб и записи переговоров экипажа с диспетчерами . Также в отчете должны были быть рекомендации по безопасности полетов из аэропорта Жуковский.

"Идем на солнце вдоль рядов кукурузы" - эта фраза старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкая стала культовой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но после данного сообщения ведомства прошел год, а доклад от МАК до сих пор не опубликован. «КП-Екатеринбург» написала в Межгосударственный авиационный комитет официальный запрос. В комиссии ссылаются на то, что расследованию помешали ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

- По результатам работ комиссией подготовлен Предварительный отчет, содержащий оперативные рекомендации по повышению безопасности полетов, - ответили «КП»-Екатеринбург в МАК. - На сегодняшний день не завершены работы специальной группы по анализу орнитологического обеспечения полета и влияния мест привлечения птиц (свалки, водные объекты и т.д.). На сроки завершения работ данной группы оказали существенное влияние ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. После получения и изучения заключения орнитологической группы, Комиссия по расследованию завершит оценку действий летного экипажа ВС, специалистов службы УВД, аэродромной службы и службы орнитологического обеспечения полетов и их взаимодействия. По результатам всех работ будет подготовлен Окончательный отчет по результатам расследования.

ОДИН ДВИГАТЕЛЬ ВСЕ-ТАКИ РАБОТАЛ?

Через пару дней после ЧП в среде пилотов начали распространять анонимное сообщение. В нем якобы были приведены данные с «черных ящиков» А-321. В сообщении говорилось, что после столкновения с чайками из строя вышел только левый двигатель, а правый лишь утратил мощность на 2%. Кроме того, если верить этому же сообщению, экипаж аэробуса забыл убрать шасси и начал это делать лишь за несколько секунд перед жесткой посадкой на кукурузном поле.

Недавно проект BAZA снял сюжет о «Чуде на кукурузном поле». Издание утверждает, что в разговоре с ними Дамир Юсупов подтвердил, что забыл убрать шасси (правда, на видео он это не говорит).

- Люди, которые не связаны с авиацией, не понимают, что сделал Дамир Юсупов, а он «разложил» самолет и подверг опасности людей, - делится с «КП-Екатеринбург» действующий пилот первого класса, командир аэробуса А-321 Андрей Литвинов.

Командиру воздушного судна Дамиру Юсупову (на фото) и второму пилоту Георгию Мурзину были присвоены звания Героев России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летчик объяснил, что борт с выпущенными шасси встречает мощное воздушное сопротивление.

- Самолет с одним двигателем и с выпущенными шасси не летит. Кроме того, он задрал нос на 13 градусов. В итоге скорость упала до минимального значения и самолет начал спасать сам себя, - уточнил Андрей Литвинов. - На воздушном судне есть специальная система автоматика, которая спасает борт от того, чтобы он не свалился в штопор. То есть самолет независимо от того, как ты держишь джойстик управления, сам начинает опускать нос и разгоняться.

Андрей Литвинов уверен: правый двигатель у А-321 работал, а, значит, самолет можно было вернуть на аэродром.

- Да, обороты двигателя упали на 2%, но это для него ерунда. Нужно было просто сразу убрать шасси и аккуратно пилотировать, не задирая самолет, разогнать его, убрать механизацию, сделать круг и зайти на аэродром, - делится летчик. - Если бы у самолета отказали оба двигателя, как говорит Дамир Юсупов, то он не запрашивал бы посадку с обратным курсом, так как лететь было бы невозможно. А он не отрицает, что запрашивал.

То самое анонимное сообщение, которое распространялось в чатах летчиков. Фото: "КП"-Екатеринбург

Андрей Литвинов тоже обратил внимание на то, что спустя год после «Чуда на кукурузном поле» до сих пор не раскрыты данные с «черных ящиков». По его словам, обычно при подобных ЧП расшифровки предоставляют гораздо быстрее.

- Та информация, которую распространяли сразу после ЧП, просочилась на второй день, из расшифровки, которая пришла от летчиков-испытателей. Мы ведь все тесно связаны друг с другом и десятилетиями знакомы, - уточняет пилот первого класса.

«ЭТО ОБЩЕСТЕННО ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Еще один опрошенный нами эксперт, президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов также не понимает, почему МАК до сих пор не опубликовали расшифрованные данные с бортовых самописцев.

- Почему-то Межгосударственный авиационный комитет тянет уже целый год. Не понимаю, какая проблема опубликовать эту расшифровку? Она бы показала, сколько двигателей работало. Без этой расшифровки делать какие-то выводы – это гадать.

С момента взлета из аэропорта Жуковский до посадки в поле прошло 93 секунды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Дельдюжов также читал анонимное сообщение по поводу жесткой посадки А-321, которое рассылалось среди пилотов. Но эксперт считает: без распечатки данных с бортовых самописцев нельзя делать выводов об истинности «анонимки». А отчет МАК бы мог положить конец всем слухам.

- Здесь нет никакой гостайны, это общественно значимая информация. Расследование МАКа не определяет виновника. Оно только расследует причины, а дальше уже занимаются другие органы… Выяснить причину нужно, чтобы из-за нее не происходили катастрофы. Это в первую очередь безопасность пассажиров, - подытожил президент Шереметьевского профсоюза летного состава.

КАК ЭТО БЫЛО

«Мы все в шоке, Дамир всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет "Уральских авиалиний" в поле. Сегодня утром самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в Подмосковье, прямо в кукурузном поле. Воздушное судно следовало рейсом "Москва- Симферополь". В самолете было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Во время полета в самолет угодили птицы и пилот пришлось экстренно сажать самолет. И им это удалось. Все пассажиры остались живы! (подробнее)

ГОД СПУСТЯ

На высоте любви: история пары, пережившей аварийную посадку на кукурузное поле Алиса и Алексей вместе летели в Крым, когда произошло ЧП. С тех пор у пары особые отношения с небом. Алексей даже сделал Алисе предложение на той же высоте, с которой начал падать самолет. (подробнее)

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