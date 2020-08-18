На высоте любви: история пары, пережившей аварийную посадку на кукурузное поле

Алексей сделал предложение Алисе под Новый год. Фото: предоставлено героями публикации

- Леша, что происходит?! Мне страшно! – закричала Алиса Котова, когда Airbus A-321 «Уральских авиалиний» стал стремительно терять высоту.

- Все будет хорошо. Я рядом, не бойся – Алексей сжал руку любимой, хотя у самого бешено стучало сердце.

Уже через несколько секунд самолет приземлится на кукурузном поле под Жуковским. Все, кто был на борту, а это 226 пассажиров и семь членов экипажа, останутся живы. Эта посадка войдет в историю под названием «Чудо на кукурузном поле». Еще через несколько дней командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент Владимир Путин присвоит звание Героев России…

Но с тех пор у всех участников той истории с небом будут особые отношения. Например, у Алисы и Алексея.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ И СРАЗУ ЧП

Водитель из Сергиева Посада 34-летний Алексей Бирюков познакомился с Алисой Котовой из Черноголовки за год до той аварийной посадки. Это была обычная переписка на сайте знакомств.

- Я же постоянно занята на работе в стоматологии, - делится Алиса. - Времени на личную жизнь не хватало. Как говорится, работа-дом, работа -дом. Вот и мне стало интересно, как люди знакомятся в Сети. Не имела ни малейшего представления. Скачала приложение, зарегистрировалась и стала листать анкеты. Увидела фотографию Леши – он мне понравился.

"Уральские авиалинии" получили три миллиарда рублей по страховке за разбитый самолет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алиса поставила лайк фотографии будущего мужа, а он в ответ написал: «Привет». Но сильно доверять таким знакомствам оснований не было. Поэтому, когда Алисе наскучило отвечать на банальные вопросы, она попросту удалила свой аккаунт. Но Алексей оказался парнем не из робкого десятка. Он отыскал девушку в соцсетях и снова ей написал.

- Леша написал мне «ВКонтакте». Я даже растерялась от такой настойчивости, - признается Алиса. – Но мы снова начали общаться. Переписывались, созванивались еще неделю. А потом он пригласил меня на первое свидание. А я позвала его на свой день рождения. Мне тогда исполнялось 32 года.

После этого, отношения пары перешли на новый уровень. Алексей заговорил о совместном отпуске. А Алиса призналась ему, что никогда не летала на самолетах и очень боится.

- Вот как так бывает в жизни? Первый полет и сразу ЧП. Леша сидел у окна, поэтому я видела, как летят искры из двигателя. Но я и подумать не могла, что мы падаем, да еще и на поле кукурузы, - вспоминает Алиса.

337 МЕТРОВ – ВЫСОТА НАШЕЙ ЛЮБВИ

Аварийная посадка на кукурузное поле стала для Алисы и Алексея знаком свыше. Если они сумели пережить падение самолета, то вместе преодолеют любые трудности. В тот же день 15 августа 2019 года Алиса переехала жить к Алексею.

- До этого у меня была обычная холостятская жизнь, - вспоминает Алексей. – А теперь, возвращаясь с работы, я знаю – меня ждут. И я это очень ценю.

Алексей сделал предложение Алисе на смотровой площадке Останкинской телебашни. Фото: предоставлено героями публикации

Еще через два месяца, Алиса узнала, что находится в положении. Но к тому моменту, Алексей со своей стороны уже тоже готовил любимой сюрприз. Чтобы задать главный вопрос своей жизни, он пригласил Алису на смотровую площадку в Останкинскую телебашню.

- 337 метров над землей – именно с такой высоты самолет начал свое снижение. Я решил сделать тебе предложение именно здесь, потому что это высота нашей с тобой любви, - с улыбкой на лице произнес Алексей. – Будь моей женой.

Алиса без лишних слов прокричала «Да!».

- Именно о такой любви и таких отношениях я всегда мечтала, - рассказывает Алиса. - Пережив падение, мы поняли, что чудеса случаются, когда их совсем не ждешь. У Леши не осталось какого-то осадка после того полета и он уже снова зовет меня лететь отдыхать. А я вот не знаю пока мое отношение к самолетам. Страх небольшой есть, должно пройти еще немного времени после этого.

В июне у пары родился сын Максим. Фото: предоставлено героями публикации

В июне у пары родился сын Максим. Мальчик еще даже не догадывается, через что пришлось пройти его родителям. Но, как сами в шутку говорят счастливые Алиса и Алексей, когда подрастет – будет что рассказать. А свадьбу молодые сыграют следующим летом, чтобы медовый месяц не омрачала никакая пандемия.

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