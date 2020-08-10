«Насилие не допустимо»: Анна Кузнецова потребовала СК и Генпрокуратуру проверить информацию об издевательствах над детьми в Среднеуральском монастыре

Анна Кузнецова рассказала, что давно следит за ситуацией вокруг монастыря Фото: Евгения ГУСЕВА

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова направила обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о возможных случаях жестокого обращения с детьми в стенах Среднеуральского женского монастыря, который захватил опальный отец Сергий. Поводом к этому стали многочисленные публикации в СМИ.

Напомним, о насилии над детьми в стенах обители активно заговорили после шумихи, связанной с визитом на Урал эпатажной журналистки Ксении Собчак. Телеведущая заявила, что снимает об опальном отце Сергие документальный фильм. Когда съемочная команда Собчак пробралась на территорию монастыря, то оказалась атакована сторонниками одиозного схимонаха. Режиссеру фильма Сергею Ерженкову тогда сломали кисть, а сама Ксения Собчак упала в клумбу.

В документальном фильме Ксении Собчак бывшие воспитанники Среднеуральского женского монастыря рассказали, что в обители их подвергали психологическому и физическому насилию. В частности, подростков лупили кнутом и запирали в строительной бытовке на хлебе и воде.

Анна Кузнецова рассказала, что следила за ситуацией вокруг монастыря давно – с тех пор как начали появляться первые сообщения о насилии над детьми.

- Сейчас мы дополнительно направляем свои запросы в центральный СК и в Генпрокуратуру для того, чтобы можно было проверить факт насильственных действий и иные нарушения прав несовершеннолетних. Насилие над детьми недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах, – приводит слова Анны Кузнецовой пресс-служба аппарата.

Омбудсмен добавила, что по этому поводу она связывалась со своим коллегой - уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области Игорем Мороковым. Последний выезжал на территорию монастыря, но на тот момент тревожные сигналы не нашли подтверждения.

6 августа стало известно о том, что в монастыре скончалась 15-летняя девочка. Как рассказывал «КП» осведомленный источник, смерть девочки не носила криминальный характер и была связана с раком. Позже эту версию на видео, опубликованном соратником отца Сергия Всеволодом Могучевым, подтвердили и родители ребенка. Следственный комитет начал по поводу произошедшего проверку. Следователи также пришли к выводу, что криминала в произошедшем нет.

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