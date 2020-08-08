СКР: смерть девочки в Среднеуральском женском монастыре была не криминальной

Отец Сергий заявил, что врачи давали Марине лишь полтора месяца, но девочка в итоге смогла прожить в обители семь месяцев. Фото: скриншот видео Всеволода Могучева

В пресс-службе регионального Следственного комитета заявили, что смерть 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре была не криминальной.

- По результатам вскрытия тела умершей 15-летней девочки, подтверждена причина смерти - тяжёлое заболевание. Найденное при осмотре незначительное телесное повреждение не имеет криминального характера, - подчеркнули в СК.

Также в ведомстве уточнили, что тело скончавшейся Марины уже передали ее родителям для захоронения.

Напомним, о трагической новости стало известно в четверг, 6 августа. Как рассказывал «КП» осведомленный источник, смерть девочки не носила криминальный характер и была связана с раком. Позже эту версию на видео, опубликованном соратником отца Сергия Всеволодом Могучевым, подтвердили и родители ребенка. Оказалось, что у девочки была последняя стадия рака.

Накануне соратник опального отца Сергия Всеволод Могучев опубликовал видео. На нем убитые горем родители находятся у здания патолога-анатомического корпуса в Верхней Пышме. Туда увезли тело девочки для вскрытия. Но, как оказалось, родители девочки не давали свое согласие на вскрытие. Они требовали вернуть им труп Марины и просили не проводить вскрытие тела ребенка.

Также в видео был опубликован документ, подписанный заместителем начальника следственного отдела СКР по Верхней Пышме Данилом Зайнуллиным. В нем говорилось, что при осмотре трупа ребенка были обнаружены телесные повреждения. Степень их тяжести должна была установить экспертиза.

Напомним, церковный суд лишил опального отца Сергия сана еще в начале июля. Помимо этого вокруг бывшего схиигумена постоянно разгораются скандалы. Чего только стоит приезд в Среднеуральский женский монастырь Ксении Собчак. Тогда телеведущая заявила, что в стенах обители на нее напали «быдловатые парни из 90-х», а сама она готовит фильм о том, что в монастыре на протяжении нескольких лет издевались над детьми.

Дмитрий Соколов является одним из самых преданных сторонников отца Сергия и уверяет, что схимонах способен излечивать раковых больных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но паства отца Сергия от всего этого меньше не стала. В его защиту высказывались многие известные люди, в том числе олимпийский чемпион и хоккеист Павел Дацюк.

КСТАТИ

Об отце Сергие ходит молва, что он поднимает на ноги раковых больных. Об этом «Комсомолке», в частности, говорил один из преданных сторонников схимонаха, звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов.