«Нужно помочь ему осознать гибельность пути раскола»: настоятельница Среднеуральского монастыря – о том, почему ушла от отца Сергия

Настоятельница Среднеуральского монастыря игуменья Варвара, ранее вынужденная покинуть обитель из-за разногласий с схимонахом Сергием, рассказала, почему ушла из обители.

- Но в последние полтора-два года моя душа все больше стала смущаться тем, что я видела, - приводит слова игуменьи сайт епархии. - В проповедях отца Сергия все реже стал звучать призыв к покаянию. Дух мира, любви, дух кротости все больше стал заменяться политическими лозунгами, обличением всевозможных ошибок, неправд, нестроений, как в Церкви, так и в государстве. Батюшка говорил, что, обличая зло, он «связывает» его. Проповеди отца Сергия стали регулярно выставляться в интернет.

Такая ситуация стала смущать не только меня, но и других сестер нашей обители. Но все боялись открыто говорить об этом. Мы с моей сестрой (монахиня Нина (Крыгина) – ред.) однажды попытались наедине сказать отцу Сергию, что так нельзя говорить. Но это было им воспринято как дерзость и непонимание нами духовной жизни.

Матушка Варвара жила в монастыре 18 лет. Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбургской епархии отмечают, что матушка Варвара находилась в послушании своему духовному отцу все 18 лет своего пребывания в обители – до тех пор, пока отец Сергий не встал на путь раскола.

- Наконец, наступил день празднования Пресвятой Троицы (7 июня), в который состоялся решающий разговор. Этот день, с моей точки зрения, был очень показательным в плане того бедственного духовного состояния, в котором оказался наш монастырь. Только что закончилось причастие в храме, как вдруг нам сообщили, что батюшка зовет всех на площадь. Храм сразу практически полностью опустел, так как все устремились к отцу. Вместо молитвенного предстояния перед Богом, прославления Пресвятой Троицы, монастырь был выведен практически на митинг с призывами создавать ополчения. Были выставлены динамики, через которые транслировалась новая проповедь отца Сергия. Звучали слова песни: «Вставай, страна огромная», - добавила настоятельница.

Напомним, что скандал вокруг отца Сергия и его обители начался с визита съемочной группы Ксении Собчак. После того, как епархия обвинила схимонаха в захвате монастыря, церковный суд лишил его сана.

Схимонах продолжает публиковать проповеди в Сети, несмотря на запрет РПЦФото: Алексей БУЛАТОВ

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