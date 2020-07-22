Бывший послушник: матушка Варвара (Крыгина) ушла из монастыря отца Сергия из-за травли

В Среднеуральском женском монастыре, где скрывается опальный отец Сергий (Романов), до сих пор нет настоятельницы. Игуменья Варвара (Крыгина) покинула обитель еще в середине июня. Тогда, когда схимонах начал публиковать на YouTube свои скандальные проповеди. По словам самого отца Сергия ссора между ним и законной настоятельницей монастыря произошла из-за того, что Варвара попросила сделать двум монахиням тест на COVID-19. А, как известно, схимонах в существование заразы верить отказывается. Это же он внушает и своей пастве.

Варвара Крыгина в в мужском монастыре во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске. Фото: Екатеринбургская епархия

- Игуменья Варвара — не мать и не мачеха. Сначала тестирование, потом вакцинация, затем - чипизация и фашистский режим. С каким именем ассоциируется такая матушка Варвара? - заявил он в своем видеообращении.

Монастырь игуменья Варвара покинула вместе с четырьмя сестрами. В Екатеринбургской епархии тогда заявили, что она «не разделяет раскольническую позицию схиигумена» и ушла «дабы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий».

Игумения Варвара (Крыгина) рассказывает про схиигумена Сергия Романова / 8 марта 2020.Игумения Варвара (Крыгина) рассказывает о своем отношении к отцу схиигумена Сергия Романова / 8.03.2020 Рубрика "Национальные интересы - БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ". Автор канала не опровергает и не подтверждает достоверность информации, размещенной в данной рубрике. #отецсергий #схиигуменсергий #спорительницахлебов #православие #пандемия #христианство #Бог #среднеуральскиймонастырь #среднеуральскийженскиймонастырь Сайт нашего проекта - https://национальные-интересы.рф/ Наша группа ВКОНТАКТЕ - https://vk.com/nats_rf Наша страница в Facebook - https://www.facebook.com/nats.rf.1 Наш канал в Telegram - https://t.me/nats_rf

А схиигумен тут же выпустил новый ролик:

- Их никто не выгонял. Сами ушли. Покинули монастырь из-за страстей, - уверяет Сергий.

Между тем, один из бывших послушников Среднеуральского женского монастыря Сергей уверяет, что игуменью затравили. Молодой человек вместе со своей матерью попал в обитель к отцу Сергию еще в 2003 году. Через некоторое время женщину постригли в монахини. Мама Сергея ушла из монастыря вместе с игуменьей Варварой.

- Моя мама была монахиней Среднеуральского женского монастыря. Ее постригли в 2004 году, - рассказывает Сергей. - Когда начался весь этот конфликт, моя мама поняла, что отцу Сергию никто не указ. По церковным канонам идти против духовенства считается расколом. Мама говорит: «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». К тому же она увидела, как начали травить матушку Варвару, когда она посмела сказать слово против отца Сергия. Ее закрывали, не благословляли носить ей еду… В итоге они вместе ушли из монастыря.

Отец Сергий во время Царского Крестного хода в Среднеуральском женском монастыре.Фото: Алексей БУЛАТОВ

К настоящему времени, по данным «Комсомолки», из Среднеуральского женского монастыря вышли уже 35 человек. Среди них монахини, священники и семьи с детьми, которые жили в обители.

Пять лет в монастыре Сергия Романова (рассказ очевидца).

В монастыре остались сам Сергий, пять преданных ему иеромонахов и один иерей. Им 6 июля временно запретили проводить службы «вплоть до выяснения степени вины и ответственности».

СКАЗАНО

Люди, приближенные к Сергию - раскольники

Петр Мангилев, протоирей, член Церковного суда:

- Сейчас Сергий пребывает в монастыре своевольно. Есть утвержденная игуменья Варвара, с ней есть монахини и духовенство, которые были вынуждены покинуть монастырь. Игуменья Варвара, верные ей монахини и то духовенство, которое с ней служило и с ней ушло, это и есть Среднеуральский женский монастырь. Сейчас они находятся в изгнании. Потому что монастырь, это, прежде всего, люди. Те люди, которые собрались вокруг схимонаха Сергия, согласно церковному определению, могут быть определены, как самочинное сборище, находящееся на территории Среднеуральского монастыря. Самочинное сборище – канонический термин. Существуют разные степени раскольничества, самочинное сборище – одно из них. Так скажем, первая ступень. Эти люди явно учиняют раскол в церкви. Есть разные стадии, эта – начальная. Поскольку та деятельность, которую учиняет схимонах Сергий – в данном случае раскольническая. (Подробнее)

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