Юрист Екатерина Гордон приехала в Среднеуральский монастырь и не нашла там педофилов

Медийные персоны продолжают время от времени наведываться в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где находится опальный схимонах Сергий (Романов), лишенный права служить и проповедовать 3 июля церковный судом.

Гости из Москвы, среди которых экс-полковник ГРУ Владимир Квачков, актриса Мария Шукшина и ряд других лиц, считают, что Сергий (Романов) – единственный, кто сегодня говорит правду, которую от нас якобы скрывают.

Поток желающих встретиться со схимонахом не прекратился даже после того, как телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм, в котором рассказала об издевательствах над детьми.

Этим летом у монастыря дежурят то "казаки", то полицияФото: Алексей БУЛАТОВ

3 августа в Среднеуральский женский монастырь приехала известная телеведущая и юрист Екатерина Гордон, которая также высказалась в защиту схимонаха.

- Пишу вам из Среднеуральского женского монастыря, не найдя тут ни педофилов, ни тех, кто издевается над детьми. Нашла я тут отца Сергия, который в отличие от властной верхушки принимает богатых и бедных и убогих, и калек, утешая, давая надежду, говоря о добре и зле, - отмечает Екатерина Гордон.

В конце обращения юрист призвала вспомнить о том, что население России, это и есть Россия, за которую болеет душой схимонах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит»: опальный отец Сергий о конфликте с Екатеринбургской епархией. В среду днем, 17 июня, схиигумен Сергий опубликовал запись, в которой он рассказал свою позицию по случившемуся. (Подробнее)

«Про Сергия ничего дурного не скажу»: Наталья Поклонская о «бывшем духовнике», который захватил монастырь. Депутат Государственной думы рассказала о том, как относится к тому, что отца Сергия в СМИ называют экс-наставником Натальи Поклонской (подробнее)

«Бог дал мне духовного отца»: в захваченный опальным отцом Сергием женский монастырь пришел олимпийский чемпион Павел Дацюк. Хоккеист Павел Дацюк не скрывает, что опальный отец Сергий – его духовник. Когда вокруг бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря разразился скандал, нападающий «Автомобилиста» одним из первых его поддержал (подробнее)

«Молитесь о вразумлении схиигумена»: Екатеринбургская епархия сделала заявление по поводу опального отца Сергия. Конфликт опального отца Сергия больше известного, как бывшего духовника Натальи Поклонской вынудил Екатеринбургскую епархию сделать официальное заявление (подробнее)