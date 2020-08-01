Юрист Екатерина Гордон приехала в Среднеуральский монастырь и не нашла там педофилов
Медийные персоны продолжают время от времени наведываться в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом, где находится опальный схимонах Сергий (Романов), лишенный права служить и проповедовать 3 июля церковный судом.
Гости из Москвы, среди которых экс-полковник ГРУ Владимир Квачков, актриса Мария Шукшина и ряд других лиц, считают, что Сергий (Романов) – единственный, кто сегодня говорит правду, которую от нас якобы скрывают.
Поток желающих встретиться со схимонахом не прекратился даже после того, как телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм, в котором рассказала об издевательствах над детьми.
Этим летом у монастыря дежурят то "казаки", то полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
3 августа в Среднеуральский женский монастырь приехала известная телеведущая и юрист Екатерина Гордон, которая также высказалась в защиту схимонаха.
- Пишу вам из Среднеуральского женского монастыря, не найдя тут ни педофилов, ни тех, кто издевается над детьми. Нашла я тут отца Сергия, который в отличие от властной верхушки принимает богатых и бедных и убогих, и калек, утешая, давая надежду, говоря о добре и зле, - отмечает Екатерина Гордон.
В конце обращения юрист призвала вспомнить о том, что население России, это и есть Россия, за которую болеет душой схимонах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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