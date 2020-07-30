Преподаватель из Екатеринбурга написал заявление на Ксению Собчак за проникновение в обитель отца Сергия

На Урале общественник потребовал завести уголовное дело на телеведущую Ксению Собчак. Причина - в визите эпатажной журналистки в Среднеуральский женский монастырь, который захватил опальный отец Сергий.

Заявление на Ксению Собчак написал екатеринбуржец Александр Усольцев. В прошлом он состоял в Общественной палате, а также много лет преподавал гражданское право и законодательство о религии и религиозных организациях в РГППУ. Общественник считает, что своим внезапным появлением в монастыре Ксения Собчак нарушила статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

- Она приехала из Москвы, где эпидемия короновируса. Затем без какой-либо самоизоляции проникла на территорию монастыря, где начала собирать персональные данные о детях, - негодует Александр Усольцев.

Кроме того, общественник считает, что телеведущая «нагуляла» на еще одну статью, правда уже из административного кодекса, а именно 20.1. «Мелкое хулиганство».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787436" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак опубликовала видео избиения ее съемочной команды.Видео: Ксения Собчак в соцсетях

- Она оскорбительно приставала к монахам. Себя нельзя так вести, - считает Усольцев.

Также общественник заявил, что телеведущая оскорбила ее религиозные чувства. А еще Александр Усольцев считает, что действия телеведущей подпадают под статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

Свое обращение с требованием привлечь Ксению Собчак к уголовной ответственности Александр Усольцев напасал через сайт ГУ МВД. Недавно общественнику пришел ответ (есть в распоряжении редакции). В документе говорится, что обращение зарегистрировано в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных нарушениях и происшествиях. Разбираться с требованием общественника привлечь телеведущую к «уголовке» будет отдел полиции №28, который находится в Среднеуральске.

Недавно отец Сергий сделал заявление, где рассказал о том, кому принадлежит земля на территории обители.

Напомним, Ксения Собчак пробралась на территорию Среднеуральского женского монастыря ради съемок документального фильма о насилии над детьми в стенах обители. Пустить телеведущую и ее команду на территорию приверженцы отца Сергия отказались. В итоге телеведущая пробралась в монастырь окольными путями – через лес. Во время пребывания в монастыре между съемочной группой и монахами произошел конфликт. Последние попытались выдворить незваных гостей за территорию обители. Разборки кончились травмой режиссера фильма. Сергей Ерженков сломал кисть.

В Сети фильм «Монастырь особого назначения: насилие над детьми, чипирование и кто стоит за Сергием Романовым» появился 20 июля. Мы подробно рассказывали о сути фильма.

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