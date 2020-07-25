«Патриархия не дала ни копейки»: опальный отец Сергий рассказал, кому принадлежит земля в Среднеуральском женском монастыре

Опальный отец Сергий, лишенный церковного сана, продолжает выкладывать в Сеть ролики со своими проповедями. Недавно за свои неоднозначные высказывания схимонах был оштрафован гражданским судом, но это не остудило пыл отца Сергия.

В последнем видеоролике бывший схиигумен вновь обрушился с резкой критикой в адрес руководства страны и РПЦ. Помимо этого, отец Сергий подробно рассказал о том, кому принадлежат обширные земли, на которых находится Среднеуральский женский монастырь.

- Земля под монастырем находится в аренде и не является собственностью Екатеринбургской епархии. Екатеринбургская епархия и Московская Патриархия ни копейки не дали на строительство Церквей и зданий в Среднеуральском женском монастыре, они строились на пожертвования частных лиц и оформляются на тех, кто вкладывал деньги, - уточнил отец Сергий.

Он подчеркнул, что во всем обители нет ни одного здания, которое бы принадлежало Екатеринбургской епархии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/791109" frameborder="0"></iframe> В Среднеуральском женском монастыре прошел свой царский крестный ход.Алексей БУЛАТОВ, Юлия СТАЛИНА

Отец Сергий добавил, что обитель «является народным монастырем». Также схимонах подчеркнул, что Среднеуральский женский монастырь стал одним из немногих храмов, продолжающих работать на протяжении всего периода вспышки пандемии (отец Сергий не верит в существование коронавируса).

В конце своей проповеди отец Сергий, продолжающий называть себя схиигуменом, в очередной раз заявил, что не собирается покидать Среднеуральский монастырь. Также он рассказал о том, что будет в случае силового захвата обители:

- Будет объявлена боевая тревога под названием «Небесный град», - пояснил схимонах.

Напомним, шумиха вокруг бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря началась из-за его неоднозначных проповедей. В них он, в частности, отрицает существование коронавируса, а еще говорит о «цифровом рабстве» и высказывает многие другие вещи, которые расходятся с официальной доктриной РПЦ. В начале июля бывшего схиигумена лишили церковного сана, а 24 июля решение церковного суда утвердил патриарх Кирилл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

Отец Сергий знаменит и благодаря тому, что является духовником многих известных людей. О его поддержке открыто говорят актриса Мария Шукшина, хоккеист Павел Дацюк, актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, а недавно желание защищать опального схимонаха высказала телеведущая Екатерина Гордон.

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