Убитым на Эльмаше водителем Ford Transit оказался 44-летний житель Екатеринбурга Алексей Воронихин. Как рассказали «КП» знакомые мужчины, Алексей занимался частными перевозками из уральской столицы в Березовский.- Ужасная трагедия. Знал Алексея восемь лет, он помогал мне из Екатеринбурга в деревню добираться. Конфликтов с пассажирами у него никогда не было. Надеюсь, убийцу поймают, - рассказал «КП» знакомый убитого.У водителя остался 17-летний сын и 10-летняя дочка. Известно, что один из пассажиров выстрелил Алексею в голову, а затем скрылся с места преступления. Убийца до сих пор на свободе. За жизнь мужчины всю ночь боролись врачи, но утром 25 декабря он скончался.Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство».- К большому сожалению, пострадавший, которого с места происшествия с огнестрельным ранением доставили в ГКБ №23, скончался утром в больнице. На микроавтобусе он занимался перевозкой рабочих из областного центра в Березовский и обратно, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.Напомним, что этой осенью Орджоникидзевский район вновь напомнил о себе на всю страну «благодаря» кровавой вечеринке, которая обернулась смертью четверых человек. 34-летний Дмитрий расстрелял из охотничьего карабина своих гостей. Среди них были два его друга и три девушки, с которыми он познакомился накануне. После этого убийца покончил с собой.