Вечером 24 декабря в Екатеринбурге в маршрутке застрелили человека. По предварительной информации, инцидент произошел в Орджоникидзевском районе вблизи одного из входов на станцию метро «Уралмаш». В свердловском главке полиции подтвердили факт преступления, но пока воздерживаются от разглашения деталей.- Визит представителей МВД на Эльмаш был связан с сообщением о тяжком преступлении. От подробных комментариев по этому ЧП мы пока воздержимся в интересах следствия. В работе сыщиков МВД и следователей СКР, главное не самопиар, а неотвратимость наказания, для лиц, совершивших преступление, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Напомним, что летом прошлого года на Уралмаше у своего дома был застрелен глава киргизской диаспоры Камчыбек Каримов. Трое бандитов сначала пытались отнять у бизнесмена сумку с деньгами, а после открыли стрельбу из пистолета. Тогда по «горячим следам» удалось задержать лишь одного участника разбойного нападения – им оказался ранее судимый Зарылбек Эгембердиев.Кроме этого этой осенью Орджоникидзевский район вновь напомнил о себе на всю страну «благодаря» кровавой вечеринке, на которая обернулась смертью четверых человек. 34-летний Дмитрий расстрелял из охотничьего карабина своих гостей. Среди них были два его друга и три девушки, с которыми он познакомился накануне. После этого убийца покончил с собой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Давайте поиграем»: девушка, которая спаслась во время кровавой вечеринки в Екатеринбурге, рассказала подробности роковой ночиХозяин квартиры расстрелял четырех человек, а потом покончил с собой Девушки познакомились с парнями накануне по Интернету. Полина списалась в группе «Вписки Екатеринбурга» с неким Василием Ковалевым (как позже выяснится, под этим ником в группе состоял Дмитрий). (подробности)«Я вижу убийцу…»: чудом выжившая во время кровавой вечеринки в Екатеринбурге рассказала, что произошло той ночью. В распоряжении «КП»-Екатеринбург оказался диалог Виктории со своей подругой из другого города. Сначала девушка ярко описывает встречу с новыми, и как ей показалось, состоятельными парнями. Упор Вика делает на то, что мужчины сами за ними заехали на машине, позвали в гости и угощают «на халяву». Ее подруга выражает на этот счет, сомнения. Мол, девчонки, это все здорово, но вы бы хоть адрес сказали, куда вы поехали. (Подробности)