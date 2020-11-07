«Давайте поиграем»: девушка, которая спаслась во время кровавой вечеринки на Уралмаше, рассказала подробности роковой ночи

Слева на фотографии - убийца Дмитрий Захаров, справа - Мария. Фото: Евгений СТОЯНОВ, Екатерина САЛТЫКОВА

«КП-Екатеринбург» удалось поговорить с единственной девушкой, которая не пострадала во время кровавой вечеринки на Уралмаше. Бойня произошла 7 ноября 2020 года в одном из домов на улице Социалистическая. В квартире находились трое мужчин и три девушки.

Это: 34-летний хозяин квартиры Дмитрий, его друзья 36-летний Олег и 32-летний Антон. В гостях были: 18-летняя Полина, 17-летняя Виктория и 16-летняя Мария.

Девушки познакомились с парнями накануне по Интернету. Полина списалась в группе «Вписки Екатеринбурга» с неким Василием Ковалевым (как позже выяснится, под этим ником в группе состоял Дмитрий).

- Впишем 2-3 девчонок отдохнуть вечером. Адекватные. Все для хорошего отдыха имеется, - писал «Василий»...

Девушки познакомились с мужчинами в группе "Вписка в Екатеринбурге" в соцсети "Вконтакте". Дмитрий там присутствовал под ником Василий. Екатерина САЛТЫКОВА/Евгений СТОЯНОВ

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

В 22:30 6 ноября - девушки договорились встретиться с новыми знакомыми возле торгового центра «Радуга-Парк». Парни приехали на машине Дмитрия.

В 23:00 6 ноября - дружная компания уже была в квартире у Дмитрия.

В 01:00 7 ноября - легкая беседа превратилась в настоящий кошмар. Дмитрий принес охотничий карабин «Сайга» и открыл огонь по гостям. Погибли: Антон, Олег, Полина. Виктория получила ранение в живот. После этого Дмитрий свел счеты с жизнью. Единственная, кому удалось спастись – это 16-летняя Мария.

В 2:34 7 ноября – подруга девочек, которой «Вконтакте» написала раненная Виктория, позвонила в полицию.

Около 5:00 – полиция попала в квартиру. Все это время Мария лежала рядом с мертвой Полиной и под телом Антона.

Убийца Дмитрий Захаров вел скртный образ жизни. Фото: Евгений СТОЯНОВ

РОДИЛАСЬ В РУБАШКЕ

За целый день Маше уже раз десять говорили, что она «родилась в рубашке». В 9 лет девочка уже пережила одну трагедию. Тогда на ее глазах утонул родной отец - оторвался тромб. Мужчина едва не утянул дочку под воду, но ее удалось спасти. Теперь очередное горе – погибли лучшие подруги. Маша чудом выжила, притворившись мертвой.

- Маша, расскажи, что происходило в эту ночь в квартире?

- Мы приехали в квартиру. Сидели, культурно отдыхали. Мы не пили. Ничего такого не было. В какой-то момент мы с моей подругой Полиной и Антоном уединились в комнате втроем, пообщаться. Виктория и Олег остались на кухне. Дмитрий ушел в свою комнату, а потом вернулся оттуда с автоматом (речь о карабине «Сайга»). Сказал: «Давайте поиграем», а потом начал расстреливать. Сначала выстрелил в голову Полине, потом - в Антона. Потом он начал стрелять в меня, но Антон упал и закрыл меня. Потом он пошел на кухню, и я услышала два выстрела. Я так понимаю, что он выстрели в Викторию и в Олега (насмерть). Затем я услышала шорохи, как я понимаю, Виктория поползла к двери. Затем мы вызвали полицию. Полиция долго не могла открыть двери, так как это считается вторжением в личное пространство. Мы дождались, когда откроют двери только в пять утра.

Виктория получила тяжелое ранение в живот. Сейчас она в реанимации. Фото: соцсети

- Во сколько началась стрельба?

- Примерно в час ночи.

- Что вы покупали, когда поехали в квартиру?

- Дмитрий (владелец квартиры) купил только пятилитровую бутылку воды.

- Для чего? Он что-то подмешал в эту воду?

- Не знаю, затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Эту фотографию Виктория отправила подруге, чтобы та вызвала полицию. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

- Что за бутылки были на фотографиях из квартиры, если вы говорите о том, что алкоголя не было.

- Бутылки эти в нашем присутствии не открывались. Они либо были старые, либо я не знаю, как они там оказались. В нашем присутствии никто ничего не пил.

- Какое впечатление на тебя производил Дмитрий?

- Он был довольно скрытный человек. С Антоном и Олегом общаться было гораздо легче. Дмитрий вел себя отстраненно. Пытался шутить, но его шутки не «вкатывали». Каких-то намеков или угроз не было. Только говорил, что играет в «Доту», рассказывал, что любит игры.

- Как вы познакомились с этими мужчинами?

- Моя подруга Полина (Маша и Полина дружат около года, с Викторией девочка дружит полтора года - Прим. Ред.) познакомилась с ними в социальной сети. Мы договорились встретиться.

Полину Дмитрий убил выстрелом в голову первой. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА/Евгений СТОЯНОВ

- Твоя мама сказала, что незадолго до произошедшего ты собиралась уйти. Это так?

- Да, я говорила об этом Полине за 15 минут до начала стрельбы.

- А остальные парни, какое впечатление производили?

- Они абсолютно нормальные, адекватные парни, не лезли, ничего подобного. Нам они сказали, что они все лучшие друзья и знают друг друга довольно давно.

- Они говорили, чем занимаются?

- Антон говорил, что до коронавируса работал риэлтором. Дмитрий говорил, что работает в строительной сфере.

- О чем вы вообще разговаривали до произошедшего?

- Мы просто с девочками шутили. Вспоминали наши истории и так далее. Парни в этот момент просто сидели и слушали нас.

- Соседи говорили, что вроде бы Дмитрий достал ружье из машины. Это так?

- Нет, он достал его из гостиной, куда до этого никто в тот вечер не заходил. Это двухкомнатная квартира.

- Когда вы туда пришли, вас вообще не смутило, что там было три взрослых мужика…

- Ну это отдельный вопрос… У нас не было каких-то намеков и тому подобного. Нам просто надоело общаться с мальчиками нашего возраста. Нам казалось это скучным.

- Мама говорила, что в полиции тебя допрашивали без ее присутствия. Это так?

- Да допрос происходил с пяти утра до момента, когда она приехала – до 11 утра – до того, как я поехала в Следственный комитет.

Маша единственная, кто не пострадал во время кровавой вечеринки. Фото: соцсети

- Вы пытались вызвать полицию?

- Да, я и Виктория. Мы написали нашим друзьям, чтобы они вызвали полицию и скорую. Приехали несколько нарядов, но они не открывали дверь, потому что не имел право.

- Как вы вообще понимали, что полиция приезжала?

- Они стучались в дверь, я это слышала. Параллельно я списывалась со своим другом, который контролировал всю эту ситуацию, находясь у подъезда.

- Как ты вообще поняла, что Вика жива?

- Помогли наши друзья. Они сказали мне, что она находится в туалете, она жива.

- Как тебе удалось достать телефон Антона?

- Он лежал рядом на диване, я аккуратно нащупала его рукой и зашла в «ВК», у него телефон был без пароля. Я все это время притворялась мертвой.

Мария пролежала четыре часа в луже крови. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА/Евгений СТОЯНОВ

Убийца подсыпал девочкам амфетамин?

- Маша ездила на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала, что дочь не употребляла алкоголь, - рассказывает «КП»-Екатеринбург мама Марии Анна. – Перед тем, как поехать на квартиру Дмитрий купил пятилитровую бутылку воды. Он что-то подсыпал им. Потому, что девочки чувствовали усталость. У них в крови обнаружили какое-то вещество, вроде как амфетамин (сама Мария не стала отвечать на этот вопрос – Прим. Ред). Маше чудом остлась жива. Антон упал прямо на нее. Больше четырех часов дочь лежала в его крови, боясь пошевелиться.

Послесловие

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. Виктория, по словам ее отца, находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Автомобиль на котором передвигался Дмитрий Захаров. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Квартира, в которой произошла бойня. Фото: СУ СКР по Свердловской области

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