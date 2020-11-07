«Прислали фото убитого с кровавой вечеринки»: подробности бойни в Екатеринбурге, где расстреляли четверых человек

В квартире на Уралмаше из охотничьего карабина "Сайга" расстреляли пятерых человек. Фото: СУ СКР по Свердловскйо области

«КП»-Екатеринбург стали известны новые подробности кровавой вечеринки, которая произошла 7 ноября 2020 года на Уралмаше. В квартире на улице Социалистической отдыхали шестеро человек: трое мужчин и три девушки. Причем познакомились они накануне в Интернете. Кавалеры заехали за новыми подругами, когда те гуляли возле ТРЦ «Радуга-Парк». После этого они пригласили дам в квартиру одного из мужчин - 34-летнего Дмитрия. Предварительно компания закупала горячительных напитков…

А в 2:34 ночи веселье закончилось стрельбой из охотничьего карабина «Сайга». Оружие принадлежало хозяину квартиры Дмитрию. Стрелял предположительно тоже он.

- В полицию обратилась подруга Марии и Виктории, которые в тот момент находились в квартире. Она рассказала, что ее подруг удерживают в заложниках в одной из квартир Екатеринбурга. А после этого девушке пришла фотографии с трупом. - рассказывает «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Когда сотрудники полиции приехали по указанному адресу, им пришлось взламывать двери, чтобы попасть внутрь. В жилище они увидели страшную картину. Трое мужчин и одна девушка были мертвы: это 34-летний хозяин квартиры Дмитрий, 36-летний Олег и 32-летний Антон, а также 18-летняя Полина.

17-летнюю Викторию с огнестрельным ранением брюшной полости госпитализировали в больницу. Из всей компании в живых осталась одна лишь 16-летняя Мария.

- Хозяин квартиры Дмитрий по некоторым данным, охранником ЧОП, - рассказывает руководитель пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Ранее он был условно судим по ч.1 ст.158 УК РФ – кража. По одной из отрабатываемых сыщиками версий стрелял именно он. После того, как Дмитрий осознал, что он натворил, он мог покончить с собой. Точный ответ на этот вопрос даст судебно-медицинская экспертиза.

По словам соседей кровавую расправу Дмитрий снимал на видео. Запись уже изъяли следователи.

- Выпившим его я не виде. У него была дочь. Где он работал, не знаем. Раньше он ездил на Рейндж Ровере, но он вроде как был рабочий. А потом стал ездить на Калине, - поделились жильцы дома на улице Социалистической.В

Следователи Свердловского СУ СКР опрашивают соседей, а также выжившую девушку. Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ - «убийство двух и более лиц».