«Я вижу убийцу…»: чудом выжившая во время кровавой вечеринки в Екатеринбурге рассказала, что произошло той ночью

Виктория, по словам ее отца, находится в реанимации на аппарате ИВЛ. Фото: соцсети

Убийство четырех человек в квартире на Уралмаше потрясло весь Екатеринбург. Оно произошло в ночь на 7 ноября 2020 года в доме на улице Социалистическая. В квартире на пятом этаже отмечали знакомство трое мужчин и три девушки. Познакомились они по Интернету, а накануне встретились возле торгового центра «Радуга-Парк». Квартира, в которой молодые люди устроили застолье, принадлежала 34-летнему Дмитрию. Вместе с ним были его товарищи: 36-летний Олег и 32-летний Антон. Девушки были намного моложе своих кавалеров: Вике – 17 лет, Полине - 18, Маше -16.

Причем Мария состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за употребление спиртных напитков и самовольные уходы из дома. Знакомые девочек говорят, что последнее время подруги часто связывались с плохими компаниями.

Силовикам пришлось взламывать дверь. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Однако новое знакомство стало для них роковым. Около двух часов ночи, предположительно Дмитрий.ю схватил имеющийся у него охотничий карабин «сайга» и начал расстреливать своих гостей.

В распоряжении «КП»-Екатеринбург оказался диалог Виктории со своей подругой из другого города. Сначала девушка ярко описывает встречу с новыми, и как ей показалось, состоятельными парнями. Упор Вика делает на то, что мужчины сами за ними заехали на машине, позвали в гости и угощают «на халяву». Ее подруга выражает на этот счет, сомнения. Мол, девчонки, это все здорово, но вы бы хоть адрес сказали, куда вы поехали.

- Мы это понимаем, вот в чем прикол. Очень страшно было ехать. Но ребята абсолютно нормальные. Не лезут, ничего. Мы просто все сидим [разговориваем], ля-ля тополя, - рассказывает Виктория подруге. – Челы сами за нами приехали на машине. Все нормально. Сидим, разговариваем.

На этой машине компания приехала к дому Дмитрия. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Однако спустя некоторое время Виктория присылает новое сообщение:

- Звони моему отцу, меня подстрелили.

- Что? В смысле?

На этот вопрос Виктория присылает фотографию с простреленным животом. Напомним, девушку госпитализировали огнестрельным ранением брюшной полости с повреждением желудка, печени и правой почки.

Виктория смогла написать подруге, после того, как ей выстрелили в живот. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Дальше начинается сумбурная переписка. Печать сообщения девушка уже не может. Она нашептывает подруге аудио-сообщения.

- Прошу тебя, вызывай скорую. Я не могу держаться. Я не помню, какой подъезд, я не помню какая квартира. Я еще недолго протяну. Я держусь последние минуты. Я не могу почти дышать, все. У меня все тело в крови и пальцы, я не могу печатать. Мне позвонили из скорой, сказали, должны приехать. Звони в полицию, прошу тебя. Мне очень больно, очень.

Виктории всего 17 лет (на фото). Выжившей Марии - 16 лет, погибшей Полине - 18 лет. Фото: соцсети

В одном из последних аудио девушка совсем тихо говорит о том, кого она видит в отражении:

- Я не могу. Убийца… я его вижу… Я вижу его отражение… Он ходит…Я не могу. Убийца… я его вижу… Я вижу его отражение… Он ходит… Около двери. Если он меня услышит, то подстрелит еще раз, но уже насмерть. Я еле держусь. Срочно позвони папе. Я умираю. Я умираю. Двери видимо придется взламывать. Я еле держусь. Я умираю. Нет сил.

Сотрудникам полиции, приехавшим на место, пришлось взламывать двери. Внутри их ждала настоящая бойня. Дмитрий, Олег, Антон и Полина были мертвы. Виктория еще дышала. Из всех нетронутой осталась только 16-летняя Маша.

Кровавая вечеринка проходила в квартире в доме на улице Социалистическая. Фото: СУ СКр по Свердловской области

По версии следствия кровавую расправу над гостями устроил Дмитрий, который работал охранником в одном из ЧОПов. После того, как он застрелил своих гостей, он свел счеты с жизнью. При этом раньше соседи никаких странностей за мужчиной не замечали. Он воспитывал маленькую дочку и производил вполне положительное впечатление.

Сейчас силовики возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. Виктория, по словам ее отца находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

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