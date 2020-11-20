«Дочь пришла в сознание»: мама девушки, раненой во время кровавой вечеринки на Уралмаше, рассказала о состоянии дочки

Виктория уже две недели находится в больнице. Фото: vk.com/Алексей БУЛАТОВ

Уже почти две недели 17-летняя Виктория, которую ранили во время кровавой «вписки» на Уралмаше, находится в больнице. Девушку госпитализировали с огнестрельным ранением брюшной полости 7 ноября.

Напомним, незадолго до этого хозяин квартиры, где проходила «вечеринка», 34-летний Дмитрий расстрелял из охотничьего карабина своих гостей. Среди них были два его друга и три девушки, с которыми он познакомился накануне. После этого убийца покончил жизнь самоубийством.

Убийца Дмитрий очень любил играть в "Доту" Фото: Vk.com

Погибли: 18-летняя Полина, 36-летний Олег и 32-летний Антон.

Выжили: 16-летняя Мария и 17-летняя Вика. Последнюю госпитализировали в тяжелом состоянии.

Больше недели Виктория находилась медикаментозной коме. Ей удалили почку.

- Дочка пришла в сознание, но ее состояние пока не стабилизировалось, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама раненной Виктории Лариса Владимировна. - Врачи пока не дают прогнозов и не говорят о том, предстоят ли еще какие-то операции.

Эту фотографию Вика послала подруге со словами: "В нас стреляли, вызывай полицию" Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

Женщина также призналась, что пока так и не смогла поговорить с дочерью. Виктория в все еще в «тяжелом состоянии» и общаться не может.

Что послужило причиной жестокой расправы еще предстоит узнать следователям. Они возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Но мама выжевшей на Уралмаше Маши рассказывала "КП"-Екатеринбург, что в крови девочек было найден амфетамин. А сама Маша говорила о том, что Дмитрий постоянно курил "травку". Кроме того, девушка настаивает, что алкоголь они в тот вечер не употребялили.

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