Мама девушки, выжившей в бойне на Уралмаше: «В крови девочек нашли амфетамин»

34-летний Дмитрий Захаров был фанатом компьютерных игр. Фото: читатель "КП"

7 ноября всю страну шокировала новость о кровавой бойне, произошедшей в Екатеринбурге. По данным следствия 34-летний Дмитрий Захаров расстрелял четырех человек из карабина «Сайга». После этого он свел счеты с жизнью. Печальным итогом кровавой вечеринки на Уралмаше стала смерть четырех человек. Также в реанимации находится 17-летняя девушка по имени Виктория. Ей предполагаемый убийцы выстрелил в живот.

Трое мужчин и три девушки, две из которых были несовершеннолетними, познакомились накануне убийства по Интернету. После этого они приехали в гости к одному из мужчин на улицу Социалистическую. В разгар вечеринки хозяин квартиры без видимых причин взял охотничий карабин и открыл по гостям стрельбу.

«КП-Екатеринбург» поговорила с мамой 16-летней Марии. По ее словам, перед расправой убийца что-то подсыпал в воду, которую пили девушки.

- Маша ездила на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала, что дочь не употребляла алкоголь, - рассказывает «КП»-Екатеринбург мама Марии Анна. – Перед тем, как поехать на квартиру Дмитрий купил пятилитровую бутылку воды. Он что-то подсыпал им. Потому, что девочки чувствовали усталость. У них в крови обнаружили какое-то вещество, вроде бы амфетамин (сама Мария не стала отвечать на этот вопрос – Прим. Ред). Маше чудом осталась жива. Антон упал прямо на нее. Больше четырех часов дочь лежала в его крови, боясь пошевелиться.

Напомним, нам также удалось поговорить с самой Марией. Рассказ выжившей девушки мы записали на видео.