Убийство на вечеринке в Екатеринбурге: охранник расстрелял девушек, с которыми познакомился в сети

Все прозошло в квартире дома в Орджоникидзевском райооне. Фото: СУ СКР по Свердловской области.

Кровавая драма разыгралась в ночь на 7 ноября в многоэтажке на Уралмаше. В квартире на пятом этаже дома на улице Социалистическая шестеро молодых людей устроили шумное застолье - хотели отметить недавнее знакомство.

Квартира, где все произошло. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Однако около 02:30 ночи соседи услышали выстрелы. Они вызвали полицию. Когда силовики приехали, дверь в квартиру была заперта, а на звонки никто не отвечал. Дверь вскрыли. Внутри были обнаружены четыре трупа с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались 18-летняя девушка, а также трое мужчин: 32, 36 и 34 лет. Еще одну 17-летнюю девушку нашли полуживой - ее экстренно госпитализировали. Она уже прооперирована. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое. Единственным кто не пострадал в перестрелке оказалась 16-летняя Мария - ее допрашивают.

- В квартире, где все произошло, проживал скончавшийся 34-летний Дмитрий, - рассказывает руководитель пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Ранее он был условно судим по части1 статьи 158 УК РФ – кража. Работал, по некоторым данным, охранником ЧОП. На него зарегистрированы: травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К. По одной из отрабатываемых сыщиками версий стрелок после ЧП мог покончить с собой. Впрочем точный ответ на этот вопрос даст судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным стрелял хозяин квартиры Дмитрий. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Кроме того, Горелых рассказал некоторые подробности драмы. Накануне девушки через Интернет познакомились с мужчинами. Договорились встретиться возле Торгового центра «Радуга парк». Кавалеры заехали за ними на машине. После чего вся компания, закупившись алкоголем, отправилась в квартиру к Дмитрию.

- Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР, - уточнил полковник Горелых.

Автомобиль, на котором приехала компания. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Между тем, сотрудники следственного комитета уже выяснили, что выстрелы были произведены из охотничьего карабина «Сайга». Оружие уже изъяли с места происшествия.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц", - добавляют в СУ СКР по Свердловской области. - Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические, баллистические и т.д. Место происшествия осматривается, также допрашивают соседей и выжившую девушку.

Хозяин квартиры, осознав, что натворил, покончил с собой. Фото: СУ СКР по Свердловской области

По словам соседей погибшего хозяина квартиры Дмитрия, убийца записывал расправу на видео. Якобы они слышали, как об этом говорили оперативники. Видеозапись сотрудники полиции уже изъяли с телефона Дмитрия.

- Выпившим его я не виде. У него была дочь. Где он работал не знаем. Раньше он ездил на Рейндж Ровере, но он вроде как был рабочий. А потом стал ездить на Калине, - поделились жильцы дома на улице Социалистической.

Еще одна жительница дома рассказала что ночью видела у дома бойцов спецназа. Видимо, первоначально планировался штурм квартиры.

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