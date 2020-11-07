От выстрела у Виктории оказалась повреждена брюшная полость. Фото: страница девушки во "Вконтакте"

«КП-Екатеринбург» поговорила с отцом 17-летней Виктории, которой удалось выжить во время стрельбы на Уралмаше.

Напомним, ночью 7 ноября в квартире на Уралмаше произошло убийство четверых человек. По данным следствия, стрельбу открыл 34-летний мужчина по имени Дмитрий, работающий охранником. Трагедия разыгралась в его квартире, расположенной на улице Социалистической. Мужчина по неясной причине открыл стрельбу из охотничьего карабина «Сайга». Мишенями охранника стали гости вечеринки, которая проходила в его квартире.

Единственной, кому удалось выжить после выстрелов оказалась 17-летняя Виктория. По данным «КП» в результате выстрела девушка получила огнестрельное ранение брюшной полости, печени и почки.

- Нет, в тот вечер она мне не звонила, - с горечью рассказывает «Комсомолке» отец Виктории по имени Андрей. – Состояние? Пока плохо… Сегодня ей делали операцию. Пока она на аппарате ИВЛ. Врачи пока не дают прогнозов.

Сейчас девушка находится в 9-й городской больнице.

Также Андрей рассказал, что о деталях произошедшего полиция пока ему не сообщает.

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