2019-07-03T18:17:51+03:00
Происшествия

Опубликовано видео убийства экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге

На кадрах мужчина еще жив
Лев ИСТОМИН
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Камчыбек Каримов с женой. Фото: семейный архивКамчыбек Каримов с женой. Фото: семейный архив
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В интернете опубликовано видео убийства бывшего главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, которого застрелили 2 июля в 16 часов возле дома №22 по улице Калинина на Уралмаше.

На кадрах записи, опубликованной в группе ЧП и ДТП ЕКБ, видно, как пострадавший падает и держится за живот после выстрелов, а от него в сторону проезжей части бегут двое в темной одежде.

Убийство экс-главы киргизской диаспоры на Уралмаше.При себе у Камчыбека Каримова было 19 миллионов рублей

Приехавшие на место нападения медики пытались помочь Каримову, однако тот через несколько минут скончался.

Позже «Комсомолка» узнала, что у убитого была при себе сумка с 19 миллионами рублей, из которой было похищено около двух миллионов. СКР возбудил сразу два уголовных дела по факту нападения: «Убийство» и «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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