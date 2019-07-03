Опубликовано видео убийства экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге

В интернете опубликовано видео убийства бывшего главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, которого застрелили 2 июля в 16 часов возле дома №22 по улице Калинина на Уралмаше.

На кадрах записи, опубликованной в группе ЧП и ДТП ЕКБ, видно, как пострадавший падает и держится за живот после выстрелов, а от него в сторону проезжей части бегут двое в темной одежде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/718242" frameborder="0"></iframe> Убийство экс-главы киргизской диаспоры на Уралмаше.При себе у Камчыбека Каримова было 19 миллионов рублей

Приехавшие на место нападения медики пытались помочь Каримову, однако тот через несколько минут скончался.

Позже «Комсомолка» узнала, что у убитого была при себе сумка с 19 миллионами рублей, из которой было похищено около двух миллионов. СКР возбудил сразу два уголовных дела по факту нападения: «Убийство» и «Грабеж».