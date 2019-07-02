На Уралмаше застрелили мужчину с сумкой набитой деньгами
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На месте работает полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге по адресу Калинина, 22 застрелили мужчину. По словам очевидцев, он был убит наповал. Рядом с ним нашли сумку с деньгами.
Место преступления. Фото: соцсети
В Следственном комитете заявили, что пока воздерживаются от комментариев.
Жители дома на Калинина, 22 рассказали «КП», что не могут выйти из двора.
- Все оцепили, сказали, что преступление со стрельбой, - сообщают очевидцы
Вот новые кадры из двора на Калинина,22. Фото: читатели "КП"
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ИСТОЧНИК KP.RU