2019-07-02T14:38:22+03:00
Происшествия

На Уралмаше застрелили мужчину с сумкой набитой деньгами

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Олег Галимов
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На месте работает полицияНа месте работает полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге по адресу Калинина, 22 застрелили мужчину. По словам очевидцев, он был убит наповал. Рядом с ним нашли сумку с деньгами.

Место преступления. Фото: соцсети

Место преступления. Фото: соцсети

В Следственном комитете заявили, что пока воздерживаются от комментариев.

Жители дома на Калинина, 22 рассказали «КП», что не могут выйти из двора.

- Все оцепили, сказали, что преступление со стрельбой, - сообщают очевидцы

Вот новые кадры из двора на Калинина,22. Фото: читатели "КП"

Вот новые кадры из двора на Калинина,22. Фото: читатели "КП"

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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