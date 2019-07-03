2019-07-03T12:01:01+03:00
Происшествия

Нес в сумке 19 миллионов, а у преступников нашли грузинские паспорта: подробности убийства экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой»
Олег Галимов
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Камчыбек Каримов владел торговой точкой на «Таганском ряду»Камчыбек Каримов владел торговой точкой на «Таганском ряду»Фото: Олег Галимов
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После убийства экс-главы киргизской диаспоры на Уралмаше Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «б», «ж» части 2 статьи 105 УК «Убийство», а также статье «Разбой». По версии силовиков, преступление было связано с профессиональной деятельностью Камчыбека Каримов, а также нападавшие действовали по предварительному сговору.

- У убитого при себе была сумка с 19 миллионами рублей, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. – Двое мужчин сначала избивали Каримова, а потом два раза выстрелили в него. Момент убийства увидела жительница дома № 22 на Калинина. Она выбежала и спугнула убийц. Как она сама не пострадала – не понятно. Деньги изъяты следователями.

Эту информацию подтвердил и глава таджикской диаспоры на Урале Фарух Мирзоев.

- Действительно, в сумке у Камчыбека было 19 миллионов. По моей информации, нападавшие успели украсть 2 миллиона. Прощание пройдет в мечети на улице Репина, а похоронят его на родине – в Кыргызстане.

Машина предполагаемых убийц Фото: Олег Галимов

Машина предполагаемых убийцФото: Олег Галимов

Также стало известно о грузинском паспорте, который был найден в машине преступников. Это черный Volkswagen Touareg с номерами Северной Осетии. Официальные представители регионального ГУ МВД и СУ СКР пока воздерживаются от комментариев.

СПРАВКА «КП»

Камчыбек Каримов ранее был главной киргизской диаспоры в Екатеринбурге. На Урале он жил с молодости, здесь он окончил Свердловский инженерно-педагогический институт.

Камчыбек Каримов с женой. Фото: семейный архив

Камчыбек Каримов с женой. Фото: семейный архив

Вот отрывок из одного его интервью:

- После 1 курса меня призвали в армию. Но, отслужив, я вернулся и продолжил образование. А потом, в 1991 году, вернулся в Киргизию. К этому времени Свердловская область стала для меня уже родным местом. Здесь остались друзья, одногруппники, многие сослуживцы жили в муниципалитетах региона. И в это сложное время – начало 90х – мы поддерживали друг друга, как могли. А потом они сказали: «Приезжай». К этому времени в Киргизии я уже успел жениться, появились дети. Но взял семью и приехал в Екатеринбург. Мои дети – а их у меня трое – росли и учились уже здесь, - приводит слова Каримова официальный портал Свердловской области.

Известно, что у Камчыбека Каримова есть своя торговая точка на «Таганском ряду».

ИСТОЧНИК KP.RU

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