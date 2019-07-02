Сумка с деньгами, черный внедорожник и два выстрела: все, что известно об убийстве мужчины на Уралмаше

В Екатеринбурге средь бела дня застрелили мужчину дома № 22 по улице Калинина. Это одна из новостроек на Уралмаше, обычный спальный квартал, каких тысячи.

Убийство произошло между 15:30 и 16:00, выстрелам в живот и ногу предшествовала драка. По словам очевидцев, двое нападавших избивали жертву, а затем воспользовались пистолетом.

Около трех часов силовики толпились вокруг телаФото: Олег Галимов

- У него была сумка с деньгами. Как только он упал, те двое начали забирать наличку и распихивать по карманам, а потом разбежались, - рассказывает жительница дома, которая видела момент убийства со своего балкона.

Удивительно, но все произошло прямо под окнами местной ТСЖ «Территория Север» и двумя камерами видеонаблюдения, но коммунальщики заявляют, что у них не сохраняются записи на жесткий диск.

В начале тело мужчины закрывал зонт, после осмотра его накрыли черным пакетомФото: Олег Галимов

Ну да ладно. Второй ключевой деталью является черный Volkswagen Touareg, припаркованный в 20 метрах от места убийства. Сначала следователи СКР сняли с его ручек отпечатки пальцев, а затем заклеили госномер. Регион на нем был 15 – Северная Осетия. Позже внедорожник увезли на эвакуаторе.

Тот самый Volkswagen Touareg. Возможно, он принадлежал убитомуФото: Олег Галимов

Место преступления осматривал лично начальник следственного отдела Орджоникидзевского района Игорь Подгорбунских, но что-либо комментировать высокопоставленный силовик отказался.

В главке регионального МВД также хранят молчание.

- Если заявления и последуют, то только совместно с нашими коллегами из СУ СКР, - отметил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

Представители МВД и СКР делали все возможное, чтобы помещать прессе делать снимкиФото: Олег Галимов

- Да ясно же, что он обнальщик! Кто с собой деньги в сумке таскает?! – говорят жильцы дома на Калинина,22.Напуганные жители улицы Калинина теперь не знают, как гулять с маленькими детьми. Большинство из них убеждены в причастности убитого к обналичиванию.