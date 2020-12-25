Следственный комитет раскрыл подробности убийства в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Накануне вечером был застрелен водитель микроавтобуса Ford Transit. Им оказался индивидуальный предприниматель, который занимался перевозками из Екатеринбурга в Березовский.- Водитель с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался. Сотрудниками Следственного комитета (в том числе, отделом криминалистики областного СКР с применением кримтехники), а также полицейскими выполняется комплекс необходимых мероприятий, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.Стрелок до сих пор не пойман. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и ждут результатов экпертиз по изъятым вещдокам.Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Разыскиваемому преступнику грозит до 15 лет лишения свободы. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что у убитого мужчины осталась 10-летняя дочка и 17-летний сын.- Пуля попала раненому в голову, он умер от ран, несовместимых с жизнью, - заявил полковник Горелых.