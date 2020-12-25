В Екатеринбурге продолжаются поиски убийцы, который застрелил водителя микроавтобуса на Эльмаше. Вечером 24 декабря был убит 44-летний Алексей Воронихин, у мужчины остался 17-летний сын и 10-летняя дочка. Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых, на месте преступления была найдена гильза. Предположительно, роковой выстрел был сделан из пистолета Макарова, но лишь экспертиза позволит определить точную модель «ствола».- Представители МВД отрабатывают всевозможные версии инцидента, в том числе связанные с возможной конфликтной ситуацией, вспыхнувшей спонтанно, а также произошедшей ранее. Сыщики проверяют корыстные мотивы, связанные с бизнесом, а также мотивы, связанные с межличностными отношениями. Раскрытие убийства находится на контроле у начальника УМВД по Екатеринбургу полковника Озерова, - рассказал полковник Горелых.Кроме этого известно, что убийца был в маске и в темной матерчатой куртке. Всех, кто может сообщить новые детали случившегося, просят звонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области 8 (343) 358–71–61. Конфиденциальность гарантируется.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.