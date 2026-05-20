Федерация бокса Свердловской области осудила тренера, избившего своего сына

Занятия проходили в спортшколе «Витязь». Фото: соцсети

Федерация бокса Свердловской области осудила действия 41-летнего Николая Бобенко, которого обвинили в избиении своих подопечных. Недавно по Сети начало расходиться видео с тренировки. На записи Бобенко раздал своему ученику оплеухи (стоит отметить, что мальчик в в этот момент в шлеме). Затем мужчина с силой несколько раз пинает по корпусу юного спортсмена. Позже выяснится, что на видео 9-летний сын тренера.

В Федерации бокса Свердловской области заявили, что такое поведение мужчины не может быть оправдано методами подготовки, дисциплиной или «жёстким подходом» к тренировочному процессу.

- Действия тренера, зафиксированные на видео, являются недопустимыми, возмутительными и не имеют ничего общего с боксом, воспитанием, педагогикой и принципами спорта, - сообщили в региональной федерации.

Генсек Федерации бокса России Александр Беспутин заявил, что в отношении тренера будут применены самые жесткие санкции. По факту произошедшего в СУ СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по 117 статье УК РФ (Истязание). Ситуация находится под контролем Александра Бастрыкина, а также прокуратуры Свердловской области.