По словам Александра Беспутина (на фото), в отношении уральского тренера ведутся проверки

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин высказался о тренере по боксу из Каменска-Уральского, которого обвинили в избиении своих подопечных. Недавно в Сети распространилось видео с тренировки 41-летнего Николая Бобенко в спортивной школе «Витязь». На запись попало, как тренер раздает своему ученику оплеухи (стоит отметить, что мальчик в в этот момент в шлеме). Затем мужчина с силой несколько раз пинает по корпусу юного спортсмена.

- Федерация бокса России не оставляет это без внимания. Ведутся проверки в отношении тренера. К нему в ближайшее время будут применены самые жесткие санкции. Руководитель федерации бокса Свердловской области уже поехал на место. И активно будет заниматься этим вопросом, связываться с руководством клуба, - рассказал Александр Беспутин у себя в социальных сетях.

Видео: канал Юлии Майоровой Свердловского тренера по боксу обвиняют в истязаниях

Напомним, что у Николая Бобенко есть два сына. Оба занимаются боксом. На видео был младший ребенок. В федерации бокса Каменска-Уральского отметили, на мужчину никогда не поступали жалобы.

- Мальчик на видео - сын Николая. Это их семейные дела, мы туда не лезем. Конечно, он не прав, что ударил ребенка. Но мы ждем заключения следственных органов, - ранее рассказывала «КП-Екатеринбург» председатель городской федерации Ольга Шумкова. - У него очень высокие результаты, как у тренера. Сейчас многие родители пишут и говорят слова в поддержку Николая. Мы считаем, что это была целенаправленная провокация.

Сейчас по данному факту в СУ СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по 117 статье УК РФ (Истязание). Следователи проводят проверку. Ситуация находится под контролем главы ведомства Александра Бастрыкина, а также прокуратуры Свердловской области.

